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Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка

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Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 1
Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 2
Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 3
Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 4
Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 5
Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 6
Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kishi Bashi
Альбом (сингл)
Kantos
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 1
  • Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 2
  • Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 3
  • Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 4
  • Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 5
  • Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 6
  • Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719372
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Загружаем...
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Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Joyful Noise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Joyful Noise
Barcode
[0602309899141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kishi Bashi
Альбом (сингл)
Kantos
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Violin Akai, Chiba Funk, Late Night Comic, Colorful State, Escape From Knossos, Icarus IV, Hollywood Intermission, Lilliputian Chop, Anal?gico Brasil, Make Believe, Call It Off, Tokyo Love Story (Love Story Wa Totsuzen Ni)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка

LP — лимитированный фиолетовый винил. Включает фольгированную обложку и внутренний конверт с текстами песен. В записи приняли участие рэпер-активист Линква Франка и саксофонист Оги Белло. Последний полноформатный альбом Киши Баши Kantos, – это произведение изысканной двойственности: альбом-вечеринка о возможном конце человечества, каким мы его знаем, одновременно глубоко тревожный и возвышенно радостный. В отличие от симфонического фолка его альбома Omoiyari 2019 года, получившего признание критиков и ставшего определяющим для его карьеры сборником работ, рожденным из глубоких размышлений о массовом лишении свободы японо-американцев во время Второй мировой войны, пятый студийный альбом родившегося в Сиэтле певца, автора песен и продюсера охватывает всё: от бразильского джаза и фанка 70-х до оркестрового рока и сити-попа (японского жанра, расцвет которого пришелся на середину 80-х). Основанный на столь же калейдоскопической смеси вдохновений — культовой серии научно-фантастических романов «Песни Гипериона» и трудах философа-просветителя XVIII века Иммануила Канта, — роман представляет собой познавательное путешествие к древним руинам на острове Крит, что в конечном итоге становится безудержным восхвалением человеческого духа и всей его дикой сложности. На ранних этапах создания песен для альбома главным намерением Ишибаши было вернуться к своим весьма эклектичным музыкальным корням, отчасти обращаясь к своему джазовому бэкграунду и углубляясь в танцевально-роковые тенденции, которые он развивал ещё будучи соучредителем бруклинской инди-группы Jupiter One. Но вскоре после начала работы над песнями он наткнулся на веб-сайт с искусственным интеллектом, способный сочинять запоминающиеся припевы, основанные на случайном повороте событий, что быстро подтолкнуло к экзистенциальному исследованию, лежащему в основе Kantos. Хотя его размышления об ИИ, трансгуманизме и неспокойной судьбе человечества неизгладимо направляли создание Kantos, Ишибаши тем не менее рассматривает альбом как «не столько предупреждение о подобном высокомерии, сколько праздник тех самых характеристик, которые делают нас людьми: желания, страсти, сочувствия и любви». «Если есть что-то, что я хочу, чтобы люди ушли, когда услышат эту запись, так это чувство волнения по поводу возможностей созданного человеком искусства», - говорит он. «Даже по мере того, как мы узнаем больше обо всех удивительных вещах, которые может сделать ИИ, я думаю, что люди всегда будут на шаг впереди с точки зрения нашего творчества и инноваций. По-прежнему нет предела тому, что мы можем предложить». Их пятый студийный альбом охватывает все: от бразильского джаза, фанка 70-х, оркестрового рока и городской попа. В записи приняли участие рэпер-активист Линква Франка и саксофонист Оги Белло.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Joyful Noise
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Joyful Noise
Barcode
[0602309899141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kishi Bashi
Альбом (сингл)
Kantos
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Violin Akai, Chiba Funk, Late Night Comic, Colorful State, Escape From Knossos, Icarus IV, Hollywood Intermission, Lilliputian Chop, Anal?gico Brasil, Make Believe, Call It Off, Tokyo Love Story (Love Story Wa Totsuzen Ni)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
LP — лимитированный фиолетовый винил. Включает фольгированную обложку и внутренний конверт с текстами песен. В записи приняли участие рэпер-активист Линква Франка и саксофонист Оги Белло. Последний полноформатный альбом Киши Баши Kantos, – это произведение изысканной двойственности: альбом-вечеринка о возможном конце человечества, каким мы его знаем, одновременно глубоко тревожный и возвышенно радостный. В отличие от симфонического фолка его альбома Omoiyari 2019 года, получившего признание критиков и ставшего определяющим для его карьеры сборником работ, рожденным из глубоких размышлений о массовом лишении свободы японо-американцев во время Второй мировой войны, пятый студийный альбом родившегося в Сиэтле певца, автора песен и продюсера охватывает всё: от бразильского джаза и фанка 70-х до оркестрового рока и сити-попа (японского жанра, расцвет которого пришелся на середину 80-х). Основанный на столь же калейдоскопической смеси вдохновений — культовой серии научно-фантастических романов «Песни Гипериона» и трудах философа-просветителя XVIII века Иммануила Канта, — роман представляет собой познавательное путешествие к древним руинам на острове Крит, что в конечном итоге становится безудержным восхвалением человеческого духа и всей его дикой сложности. На ранних этапах создания песен для альбома главным намерением Ишибаши было вернуться к своим весьма эклектичным музыкальным корням, отчасти обращаясь к своему джазовому бэкграунду и углубляясь в танцевально-роковые тенденции, которые он развивал ещё будучи соучредителем бруклинской инди-группы Jupiter One. Но вскоре после начала работы над песнями он наткнулся на веб-сайт с искусственным интеллектом, способный сочинять запоминающиеся припевы, основанные на случайном повороте событий, что быстро подтолкнуло к экзистенциальному исследованию, лежащему в основе Kantos. Хотя его размышления об ИИ, трансгуманизме и неспокойной судьбе человечества неизгладимо направляли создание Kantos, Ишибаши тем не менее рассматривает альбом как «не столько предупреждение о подобном высокомерии, сколько праздник тех самых характеристик, которые делают нас людьми: желания, страсти, сочувствия и любви». «Если есть что-то, что я хочу, чтобы люди ушли, когда услышат эту запись, так это чувство волнения по поводу возможностей созданного человеком искусства», - говорит он. «Даже по мере того, как мы узнаем больше обо всех удивительных вещах, которые может сделать ИИ, я думаю, что люди всегда будут на шаг впереди с точки зрения нашего творчества и инноваций. По-прежнему нет предела тому, что мы можем предложить». Их пятый студийный альбом охватывает все: от бразильского джаза, фанка 70-х, оркестрового рока и городской попа. В записи приняли участие рэпер-активист Линква Франка и саксофонист Оги Белло.


Теги товара: Цветной винил
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Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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