Hiatus Kaiyote - Mood Valiant (coloured) (5054429148466) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Mood Valiant
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719362
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Характеристики
Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429148466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Mood Valiant
Жанр
Soul
Трек-лист
Flight Of The Tiger Lily, Sip Into Something Soft, Chivalry Is Not Dead, And We Go Gentle, Get Sun, All The Words We Don't Say, Hush Rattle, Rose Water, Red Room, Sparkle Tape Break Up, Stone Or Lavender, Blood And Marrow
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hiatus Kaiyote - Mood Valiant (coloured) (5054429148466) виниловая пластинка
«Mood Valiant» - третий студийный альбом австралийского нео-соул квартета Hiatus Kaiyote, выпущенный в 2021 году на лейбле Brainfeeder. Альбом достиг 4-го места в чартах ARIA. На церемонии ARIA Music Awards 2021 года альбом был номинирован в категории "Лучший соул/R&B релиз". Также пластинка была номинирована в категории "Лучший викторианский альбом" (Best Victorian Album) на церемонии Music Victoria Awards 2021. На церемонии AIR Awards 2022 года релиз победил в номинации "Лучший независимый джазовый альбом или EP". Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
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Бренд
BRAINFEEDER
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Brainfeeder
Barcode
[5054429148466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Hiatus Kaiyote
Альбом (сингл)
Mood Valiant
Жанр
Soul
Трек-лист
Flight Of The Tiger Lily, Sip Into Something Soft, Chivalry Is Not Dead, And We Go Gentle, Get Sun, All The Words We Don't Say, Hush Rattle, Rose Water, Red Room, Sparkle Tape Break Up, Stone Or Lavender, Blood And Marrow
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
«Mood Valiant» - третий студийный альбом австралийского нео-соул квартета Hiatus Kaiyote, выпущенный в 2021 году на лейбле Brainfeeder. Альбом достиг 4-го места в чартах ARIA. На церемонии ARIA Music Awards 2021 года альбом был номинирован в категории "Лучший соул/R&B релиз". Также пластинка была номинирована в категории "Лучший викторианский альбом" (Best Victorian Album) на церемонии Music Victoria Awards 2021. На церемонии AIR Awards 2022 года релиз победил в номинации "Лучший независимый джазовый альбом или EP". Издание на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Цветной винил
Hiatus Kaiyote - Mood Valiant (coloured) (5054429148466) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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