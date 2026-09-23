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Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка

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Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Bride Stripped Bare
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642886
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577227479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Bride Stripped Bare
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Sign Of The Times, Can’t Let Go, Hold On (I’m Coming), Same Old Blues, When She Walks In The Room, Take Me To The River, What Goes On, Carrickfergus, That’s How Strong My Love Is, This Island Earth
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sign Of The Times, Can’t Let Go, Hold On (I’m Coming), Same Old Blues, When She Walks In The Room, Take Me To The River, What Goes On, Carrickfergus, That’s How Strong My Love Is, This Island Earth

Отзывы о товаре Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577227479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
The Bride Stripped Bare
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Sign Of The Times, Can’t Let Go, Hold On (I’m Coming), Same Old Blues, When She Walks In The Room, Take Me To The River, What Goes On, Carrickfergus, That’s How Strong My Love Is, This Island Earth
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sign Of The Times, Can’t Let Go, Hold On (I’m Coming), Same Old Blues, When She Walks In The Room, Take Me To The River, What Goes On, Carrickfergus, That’s How Strong My Love Is, This Island Earth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - The Bride Stripped Bare (0602577227479) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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