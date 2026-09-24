Сream Soda - Комета (coloured) (4660275024116) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
КОМЕТА
Жанр
House
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 715484
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275024116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
КОМЕТА
Жанр
House
Трек-лист
Комета, Никаких Больше Вечеринок, Белая Стрела (feat. Basic Boy), Солд Аут, Прятки, Ритуал (feat. SALUKI & Nick Rouze), Лак (feat. ЛАУД), Песня На Луне (feat. Nick Rouze), Перелетная Птица (feat. Lurmish), 1000 Планет (feat. Nick Rouze), К Тебе (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Сream Soda - Комета (coloured) (4660275024116) виниловая пластинка
Новое лимитированное издание на красном виниле альбома группы Cream Soda "Комета" 2019 года. 12 июля 2019 года Cream Soda выпустили третий альбом «Комета», в записи которого приняли участие ЛАУД, SALUKI, Basic Boy, Lurmish и Nick Rouze. Пластинка стала самой успешной в дискографии группы: она набрала почти 2 млн прослушиваний в ВК и заняла третье место в российском чарте Apple Music. В альбом вошел суперхит «Никаких больше вечеринок». Клип на песню посмотрели более 10 млн раз, а в Shazam поступило 640 тысяч запросов на поиск трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275024116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сream Soda
Альбом (сингл)
КОМЕТА
Жанр
House
Трек-лист
Комета, Никаких Больше Вечеринок, Белая Стрела (feat. Basic Boy), Солд Аут, Прятки, Ритуал (feat. SALUKI & Nick Rouze), Лак (feat. ЛАУД), Песня На Луне (feat. Nick Rouze), Перелетная Птица (feat. Lurmish), 1000 Планет (feat. Nick Rouze), К Тебе (Live)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Новое лимитированное издание на красном виниле альбома группы Cream Soda "Комета" 2019 года. 12 июля 2019 года Cream Soda выпустили третий альбом «Комета», в записи которого приняли участие ЛАУД, SALUKI, Basic Boy, Lurmish и Nick Rouze. Пластинка стала самой успешной в дискографии группы: она набрала почти 2 млн прослушиваний в ВК и заняла третье место в российском чарте Apple Music. В альбом вошел суперхит «Никаких больше вечеринок». Клип на песню посмотрели более 10 млн раз, а в Shazam поступило 640 тысяч запросов на поиск трека.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Сream Soda - Комета (coloured) (4660275024116) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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