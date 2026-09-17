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Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка

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Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 4
Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 5
Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
PIANO MAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138526
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853473014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
PIANO MAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Travelin` Prayer, Piano Man, Ain`t No Crime, You`re My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Worse Comes To Worst, Stop In Nevada, If I Only Had The Words (To Tell You), Somewhere Along The Line, Captain Jack
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка

Track List

A1Travelin' Prayer4:10
A2Piano Man5:37
A3Ain't No Crime3:20
A4You're My Home3:14
A5The Ballad Of Billy The Kid5:35
B1Worst Comes To Worst3:28
B2Stop In Nevada3:40
B3If I Only Had The Words (To Tell You)3:35
B4Somewhere Along The Line3:17
B5Captain Jack6:55

Отзывы о товаре Billy Joel - Piano Man (0889853473014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853473014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
PIANO MAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Travelin` Prayer, Piano Man, Ain`t No Crime, You`re My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Worse Comes To Worst, Stop In Nevada, If I Only Had The Words (To Tell You), Somewhere Along The Line, Captain Jack
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Travelin' Prayer4:10
A2Piano Man5:37
A3Ain't No Crime3:20
A4You're My Home3:14
A5The Ballad Of Billy The Kid5:35
B1Worst Comes To Worst3:28
B2Stop In Nevada3:40
B3If I Only Had The Words (To Tell You)3:35
B4Somewhere Along The Line3:17
B5Captain Jack6:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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