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Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка

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Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 1
Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 2
Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 3
Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 4
Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 5
Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 6
Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Lost
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 1
  • Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 2
  • Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 3
  • Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 4
  • Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 5
  • Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 6
  • Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028646215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Lost
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Your Song - Demo Tape, Hanoi - Demo Tape, Maria - Demo Tape, Diokhan - Demo Tape, Open Your Eyes - Demo Tape, Get Busy - Demo Tape, Ignaz - Demo Tape, Rain - Demo Tape, Wasserfliege - Demo Tape, Come And Feel - Demo Tape, Running Away - Demo Tape, Dreamin' - Demo Tape
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка

Lost (T)apes — альбом-сборник немецкой группы Guano Apes, выпущенный в 2006 году. Содержит неизданные ранее демозаписи, созданные в 1994-95 годах Издание на виниле.

Отзывы о товаре Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028646215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Guano Apes
Альбом (сингл)
Lost
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Your Song - Demo Tape, Hanoi - Demo Tape, Maria - Demo Tape, Diokhan - Demo Tape, Open Your Eyes - Demo Tape, Get Busy - Demo Tape, Ignaz - Demo Tape, Rain - Demo Tape, Wasserfliege - Demo Tape, Come And Feel - Demo Tape, Running Away - Demo Tape, Dreamin' - Demo Tape
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Lost (T)apes — альбом-сборник немецкой группы Guano Apes, выпущенный в 2006 году. Содержит неизданные ранее демозаписи, созданные в 1994-95 годах Издание на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Guano Apes - Lost (T)Apes (0198028646215) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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