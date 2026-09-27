Top.Mail.Ru
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 1
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 2
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 3
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 4
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 5
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 6
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 7
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 8
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 9
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Lockdown Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 1
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 2
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 3
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 4
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 5
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 6
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 7
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 8
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 9
  • Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
3 150 руб.  4 186 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624968
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка
3 150 руб. -25%
4 186 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587888916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Lockdown Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mother, Two Suns In The Sunset, Vera, The Gunner’s Dream, The Bravery Of Being Out Of Range, Comfortably Numb 2022
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка

The Lockdown Sessions — седьмой студийный альбом британского музыканта Роджера Уотерса, выпущенный 9 декабря 2022 года лейблом Legacy Recordings. Альбом представляет новые версии шести композиций, пять из которых взяты из репертуара группы Pink Floyd (четыре из альбома The Wall и одна из The Final Cut) и одной композиции с сольного альбома Уотерса Amused to Death. Новые версии были записаны для альбома во время изоляции, вызванной пандемией COVID-19 в 2020 — 2021 годах.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587888916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
The Lockdown Sessions
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mother, Two Suns In The Sunset, Vera, The Gunner’s Dream, The Bravery Of Being Out Of Range, Comfortably Numb 2022
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Lockdown Sessions — седьмой студийный альбом британского музыканта Роджера Уотерса, выпущенный 9 декабря 2022 года лейблом Legacy Recordings. Альбом представляет новые версии шести композиций, пять из которых взяты из репертуара группы Pink Floyd (четыре из альбома The Wall и одна из The Final Cut) и одной композиции с сольного альбома Уотерса Amused to Death. Новые версии были записаны для альбома во время изоляции, вызванной пандемией COVID-19 в 2020 — 2021 годах.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roger Waters - The Lockdown Sessions (0196587888916) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...