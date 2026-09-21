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Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка

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Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 1
Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 2
Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 3
Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 4
Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 5
Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 6
Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 7
Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LIZZO
Альбом (сингл)
Cuz I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 1
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 2
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 3
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 4
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 5
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 6
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 7
  • Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712275
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Характеристики

Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[75678623219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LIZZO
Альбом (сингл)
Cuz I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cuz I Love You, Like A Girl, Juice, Soulmate, Jerome, Crybaby, Tempo, Exactly How I Feel, Better In Color, Heaven Help Me, Lingerie, Boys, Truth Hurts, Water Me
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Lizzo - Cuz I Love You (0075678623219) виниловая пластинка

Огромная волна шумихи вокруг ее персоны теперь достигла Европы. Лиззо (Мелисса Джефферсон) аутентична, осязаема и отстаивает все социальные проблемы, связанные с бодишеймингом, любовью к себе и правами ЛГБТК. Лиззо - это воплощение сильной и раскрепощенной женщины. Помимо своей музыки, Лиззо воплощает собой социально востребованную ролевую модель женщины. Непринужденная, с четкими взглядами и большой долей духа, который необходим, чтобы изменить мир. Когда вы любите себя, все становится возможным. Благодаря своей ослепительной личности, непревзойденной харизме и голосу, который заставляет пол содрогаться, Лиззо обладает почти безграничной уверенностью в себе и выходит в центр внимания с большим количеством лукавства, темперамента и души. Используя свой вокальный диапазон как никогда раньше и широко отмечая себя, она говорит все, что думает, ничего не цензурирует и демонстрирует завидный уровень честности, чистой страсти и пламенного рвения. После таких хитов, как "Good As Hell", "Juice" и "Boys", она уже собрала множество эйфорических отзывов и теперь берет старт в 2019 году со своим студийным альбомом "Cuz I Love You". Дебютный альбом Лиззо, включающий хитовые синглы "Juice", "Truth Hurts" и совершенно новую версию песни "Good As Hell" с Арианой Гранде. Когда вы любите себя, все становится возможным. Выражая безграничную уверенность с помощью потрясающего голоса, яркой индивидуальности и неоспоримой звездной силы, Лиззо выходит в центр внимания с большим количеством нахальства, духа и души. Она как никогда раньше использует свой вокальный диапазон и превозносит себя в полной мере. Она говорит все, что думает, ничего не цензурирует и обеспечивает завидный уровень честности, чистой страсти и свежего огня.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
ATLANTIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[75678623219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
LIZZO
Альбом (сингл)
Cuz I Love You
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Cuz I Love You, Like A Girl, Juice, Soulmate, Jerome, Crybaby, Tempo, Exactly How I Feel, Better In Color, Heaven Help Me, Lingerie, Boys, Truth Hurts, Water Me
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Огромная волна шумихи вокруг ее персоны теперь достигла Европы. Лиззо (Мелисса Джефферсон) аутентична, осязаема и отстаивает все социальные проблемы, связанные с бодишеймингом, любовью к себе и правами ЛГБТК. Лиззо - это воплощение сильной и раскрепощенной женщины. Помимо своей музыки, Лиззо воплощает собой социально востребованную ролевую модель женщины. Непринужденная, с четкими взглядами и большой долей духа, который необходим, чтобы изменить мир. Когда вы любите себя, все становится возможным. Благодаря своей ослепительной личности, непревзойденной харизме и голосу, который заставляет пол содрогаться, Лиззо обладает почти безграничной уверенностью в себе и выходит в центр внимания с большим количеством лукавства, темперамента и души. Используя свой вокальный диапазон как никогда раньше и широко отмечая себя, она говорит все, что думает, ничего не цензурирует и демонстрирует завидный уровень честности, чистой страсти и пламенного рвения. После таких хитов, как "Good As Hell", "Juice" и "Boys", она уже собрала множество эйфорических отзывов и теперь берет старт в 2019 году со своим студийным альбомом "Cuz I Love You". Дебютный альбом Лиззо, включающий хитовые синглы "Juice", "Truth Hurts" и совершенно новую версию песни "Good As Hell" с Арианой Гранде. Когда вы любите себя, все становится возможным. Выражая безграничную уверенность с помощью потрясающего голоса, яркой индивидуальности и неоспоримой звездной силы, Лиззо выходит в центр внимания с большим количеством нахальства, духа и души. Она как никогда раньше использует свой вокальный диапазон и превозносит себя в полной мере. Она говорит все, что думает, ничего не цензурирует и обеспечивает завидный уровень честности, чистой страсти и свежего огня.


Теги товара: Цветной винил
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