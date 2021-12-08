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Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 1
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 2
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 3
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 4
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 5
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 6
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 7
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 8
Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 1
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 2
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 3
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 4
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 5
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 6
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 7
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 8
  • Osbourne, Ozzy, Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 500813
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка

Новое переиздание на цветном виниле дебютного сольного альбома Blizzard Of Ozz 1980 года, легенды хэви-метал сцены Оззи Озборна!.. Blizzard of Ozz — дебютный студийный альбом легендарного британского рок-музыканта Оззи Осборна, который был записан в Суррее, Великобритания и выпущен в 1980 году. По сей день Blizzard of Ozz остаётся наиболее продаваемым альбомом Осборна, только в США было продано более четырёх миллионов его копий.

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка

08.12.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
180 гр винил.Сохранен тот ставший легендой звук от ОЗЗИ.Классный цвет винила - серебро

Недостатки:
нет

Комментарий:
Говорить о работах великого Оззи Осборна - значит погружаться в бескрайнее пространство, ведь человек который по сути создал величайший жанр в мире и по сей день своим творчеством доказывает, что тяжёлая музыка вечна. Первый сольный альбом маэстро Осборна после его разрыва с коллегами из BLACK SABBATH. Альбом классический, и рецензировать его как-то совестно но я все же выскажу некоторые соображения насчет него. Полагаю, именно с “Blizzard of Ozz” началась та музыка, которую в дальнейшем стали называть heavy metal’ом (а не hard rock’ом).



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Новое переиздание на цветном виниле дебютного сольного альбома Blizzard Of Ozz 1980 года, легенды хэви-метал сцены Оззи Озборна!.. Blizzard of Ozz — дебютный студийный альбом легендарного британского рок-музыканта Оззи Осборна, который был записан в Суррее, Великобритания и выпущен в 1980 году. По сей день Blizzard of Ozz остаётся наиболее продаваемым альбомом Осборна, только в США было продано более четырёх миллионов его копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.12.2021
вячеслав владимирович

Достоинства:
180 гр винил.Сохранен тот ставший легендой звук от ОЗЗИ.Классный цвет винила - серебро

Недостатки:
нет

Комментарий:
Говорить о работах великого Оззи Осборна - значит погружаться в бескрайнее пространство, ведь человек который по сути создал величайший жанр в мире и по сей день своим творчеством доказывает, что тяжёлая музыка вечна. Первый сольный альбом маэстро Осборна после его разрыва с коллегами из BLACK SABBATH. Альбом классический, и рецензировать его как-то совестно но я все же выскажу некоторые соображения насчет него. Полагаю, именно с “Blizzard of Ozz” началась та музыка, которую в дальнейшем стали называть heavy metal’ом (а не hard rock’ом).


Ozzy Osbourne - Blizzard Of Ozz (0194398125114) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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