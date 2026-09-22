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Fun Fun - Greatest Hits & Remixes (0090204528486) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fun Fun - Greatest Hits & Remixes (0090204528486) виниловая пластинка

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Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 1
Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 2
Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 3
Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 4
Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Fun Fun
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 1
  • Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 2
  • Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 3
  • Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 4
  • Fun Fun - Greatest Hits &amp; Remixes (0090204528486) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719356
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Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204528486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Fun Fun
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Station (Club Mix), Color My Love (Club Mix), Baila Bolero (Bolero Dance Mix), Give Me Your Love (Extended Version), Sing Another Song (Gary Otto Remix), Mega Hit Mix, B3a. Happy Station, B3b. Color My Love, B3c. Baila Bolero, B3d. Living In Japan, B3e. Give Me Your Love, B3f. Gimme Some Lovin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fun Fun - Greatest Hits & Remixes (0090204528486) виниловая пластинка

Сборник лучших хитов и ремиксов итальянской диско-группы Fun Fun. Fun Fun - итальянская диско-группа, которая была активна с 1983 по 1994 год. Их хитами были "Color My Love" и "Baila Bolero".

Отзывы о товаре Fun Fun - Greatest Hits & Remixes (0090204528486) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204528486]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Fun Fun
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Happy Station (Club Mix), Color My Love (Club Mix), Baila Bolero (Bolero Dance Mix), Give Me Your Love (Extended Version), Sing Another Song (Gary Otto Remix), Mega Hit Mix, B3a. Happy Station, B3b. Color My Love, B3c. Baila Bolero, B3d. Living In Japan, B3e. Give Me Your Love, B3f. Gimme Some Lovin'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Описание
Сборник лучших хитов и ремиксов итальянской диско-группы Fun Fun. Fun Fun - итальянская диско-группа, которая была активна с 1983 по 1994 год. Их хитами были "Color My Love" и "Baila Bolero".
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