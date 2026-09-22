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Характеристики
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.7
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719108
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Описание товара Кофемашина GARLYN Barista Compact Plus
Кофемашина Garlyn Barista Compact Plus оснащена помпой 20 Бар - сила для идельного эспрессо. Высокое давление гарантирует идеальную экстракцию кофе. Каждая капля напитка получается насыщенной, с бархатистой пенкой Crema.
Инновационная форма рожка с магнитным креплением Compact Fiх. Устанавливается одним движением. Нет необходимости вручную регулировать положение - рожок автоматически фиксируется. 15 ступеней регулирования помола и жернова из нержавеющей стали обеспечивают равномерность помола. Так же можно установить время помола от 5 до 40 секунд.
Быстрый нагрев термоблока сокращает время приготовления до минимума.
Придерживайтесь уже запрограммированных пропорций кофе и/или молока или самостоятельно регулируйте объем и соотношение для получения наилучшего вкуса напитка. Всего имеется 4 автоматические программы приготовления: эспрессо, лунго, латте, молочная пена.
Сенсорная панель с удобным и наглядным меню, светодиодной индикацией отсутствия воды, очистки от накипи, автоматической очистки системы вспенивания молока, отсутствия рожка в отсеке для рожка, неисправности кофемолки.
Кофемашина Garlyn Barista Compact Plus оснащена помпой 20 Бар - сила для идельного эспрессо. Высокое давление гарантирует идеальную экстракцию кофе. Каждая капля напитка получается насыщенной, с бархатистой пенкой Crema.
Инновационная форма рожка с магнитным креплением Compact Fiх. Устанавливается одним движением. Нет необходимости вручную регулировать положение - рожок автоматически фиксируется. 15 ступеней регулирования помола и жернова из нержавеющей стали обеспечивают равномерность помола. Так же можно установить время помола от 5 до 40 секунд.
Быстрый нагрев термоблока сокращает время приготовления до минимума.
Придерживайтесь уже запрограммированных пропорций кофе и/или молока или самостоятельно регулируйте объем и соотношение для получения наилучшего вкуса напитка. Всего имеется 4 автоматические программы приготовления: эспрессо, лунго, латте, молочная пена.
Сенсорная панель с удобным и наглядным меню, светодиодной индикацией отсутствия воды, очистки от накипи, автоматической очистки системы вспенивания молока, отсутствия рожка в отсеке для рожка, неисправности кофемолки.
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