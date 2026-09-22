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Блендер погружной GARLYN HB-400 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной GARLYN HB-400

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Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 1
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Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 3
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 4
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 5
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 6
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 7
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 8
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 9
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 10
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 11
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 12
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 13
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 14
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 15
Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 1
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 2
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 3
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 4
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 5
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 6
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 7
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 8
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 9
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 10
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 11
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 12
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 13
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 14
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 15
  • Блендер погружной GARLYN HB-400 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719096
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша измельчителя с крышкой (0.5 л), стакан для смешивания (0.8 л), насадка-блендер, насадка-венчик, переходник для насадки-венчика, S-образный нож, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
защита от перегрева и перегрузки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х17
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блендер погружной GARLYN HB-400

Ваш кухонный помощник для приготовления крем-супов, десертов, коктейлей, салатных заправок, детского питания и многого другого. Надёжная защита и эргономичный дизайн сделают процесс готовки удобным и безопасным. 3в1: измельчение, блендирование, взбивание 15 скоростных режимов с плавной регулировкой Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15000 об/мин Защита от перегрева и перегрузки

Отзывы о товаре Блендер погружной GARLYN HB-400




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша измельчителя с крышкой (0.5 л), стакан для смешивания (0.8 л), насадка-блендер, насадка-венчик, переходник для насадки-венчика, S-образный нож, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
защита от перегрева и перегрузки
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Страна производитель
Китай
Описание
Ваш кухонный помощник для приготовления крем-супов, десертов, коктейлей, салатных заправок, детского питания и многого другого. Надёжная защита и эргономичный дизайн сделают процесс готовки удобным и безопасным. 3в1: измельчение, блендирование, взбивание 15 скоростных режимов с плавной регулировкой Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15000 об/мин Защита от перегрева и перегрузки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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