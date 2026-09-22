Блендер погружной GARLYN HB-400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719096
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша измельчителя с крышкой (0.5 л), стакан для смешивания (0.8 л), насадка-блендер, насадка-венчик, переходник для насадки-венчика, S-образный нож, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
защита от перегрева и перегрузки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х26х17
Вес, кг.
1.8
Описание товара Блендер погружной GARLYN HB-400
Ваш кухонный помощник для приготовления крем-супов, десертов, коктейлей, салатных заправок, детского питания и многого другого. Надёжная защита и эргономичный дизайн сделают процесс готовки удобным и безопасным. 3в1: измельчение, блендирование, взбивание 15 скоростных режимов с плавной регулировкой Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15000 об/мин Защита от перегрева и перегрузки
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл, пластик
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша измельчителя с крышкой (0.5 л), стакан для смешивания (0.8 л), насадка-блендер, насадка-венчик, переходник для насадки-венчика, S-образный нож, руководство пользователя, краткая инструкция пользователя
Цвет
серебристый, черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
защита от перегрева и перегрузки
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Страна производитель
Китай
Ваш кухонный помощник для приготовления крем-супов, десертов, коктейлей, салатных заправок, детского питания и многого другого. Надёжная защита и эргономичный дизайн сделают процесс готовки удобным и безопасным. 3в1: измельчение, блендирование, взбивание 15 скоростных режимов с плавной регулировкой Мощность 1200 Вт и скорость вращения до 15000 об/мин Защита от перегрева и перегрузки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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