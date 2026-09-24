Twenty One Pilots - Breach (coloured) (0075678594526) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Breach
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 717005
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678594373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Breach
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
City Walls, RAWFEAR, Drum Show, Garbage, The Contract, Downstairs, Robot Voices, Center Mass, Cottonwood, One Way, Days Lie Dormant, Tally, Intentions
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Twenty One Pilots - Breach (coloured) (0075678594526) виниловая пластинка
Twenty One Pilots, рок-дуэт, удостоенный премии «Грэмми», анонсировали долгожданный седьмой альбом «Breach» на осень 2025 года. Как и всегда в стиле Twenty One Pilots, анонсу предшествовали загадочные намёки на гастроли и публикации в социальных сетях, которые с энтузиазмом собирали фанаты «Breach» выходит в переломный момент и знаменует собой кульминацию истории, начатой их прорывным альбомом «Blurryface». Новый альбом — последняя глава в истории, предлагающая захватывающее завершение как для преданных поклонников, так и для новых слушателей. Группа находится на пике своей карьеры и только что завершила невероятно успешное мировое турне «The Clancy», которое покорило более 1,1 миллиона поклонников по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678594373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
Breach
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
City Walls, RAWFEAR, Drum Show, Garbage, The Contract, Downstairs, Robot Voices, Center Mass, Cottonwood, One Way, Days Lie Dormant, Tally, Intentions
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Twenty One Pilots, рок-дуэт, удостоенный премии «Грэмми», анонсировали долгожданный седьмой альбом «Breach» на осень 2025 года. Как и всегда в стиле Twenty One Pilots, анонсу предшествовали загадочные намёки на гастроли и публикации в социальных сетях, которые с энтузиазмом собирали фанаты «Breach» выходит в переломный момент и знаменует собой кульминацию истории, начатой их прорывным альбомом «Blurryface». Новый альбом — последняя глава в истории, предлагающая захватывающее завершение как для преданных поклонников, так и для новых слушателей. Группа находится на пике своей карьеры и только что завершила невероятно успешное мировое турне «The Clancy», которое покорило более 1,1 миллиона поклонников по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Twenty One Pilots - Breach (coloured) (0075678594526) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4080 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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