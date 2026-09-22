Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 является превосходной основой для создания сбалансированных и производительных ПК среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для сборки игровых систем, рассчитанных на комфортную игру в современные проекты с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 и видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надежным выбором для рабочего компьютера, предназначенного для программирования, обработки фотографий и несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильность и достаточный функционал без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, которое можно разместить как в стандартных корпусах Mid-Tower, так и в более компактных сборках. Важно отметить, что чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти с помощью XMP-профилей для повышения её производительности.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в эффективном двухканальном режиме и сэкономить на сборке, если вы переходите с предыдущей платформы. Для установки современной видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Наличие двух слотов M.2 для NVMe-накопителей, работающих по шине PCIe 4.0, обеспечивает сверхбыструю загрузку операционной системы и приложений, что является значительным преимуществом для любой производительной системы.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что гарантирует стабильную подачу энергии для процессоров Intel Core i5 и младших моделей Core i7 без разгона. Питание CPU осуществляется через один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для целевых процессоров. Такая подсистема питания обеспечивает надежную и холодную работу даже под продолжительными нагрузками в играх или ресурсоемких задачах, предотвращая падение производительности из-за перегрева.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного пользователя: порты USB 2.0 для периферии, а также более быстрые USB 3.2 Gen 1. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены цифровые видеовыходы HDMI и DisplayPort, а за звук отвечает аудиокодек от Realtek.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX. Для использования с процессорами Intel Core 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, актуальную версию которой можно найти на официальном сайте Gigabyte. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и не раскроет весь потенциал топовых процессоров с индексом "K", для которых лучше подойдут платы на чипсете Z790. Она является отличным выбором для тех, кто ищет надежность и хороший функционал за разумную цену.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte B760M D3HP DDR4 является превосходной основой для создания сбалансированных и производительных ПК среднего ценового сегмента. Она идеально подходит для сборки игровых систем, рассчитанных на комфортную игру в современные проекты с процессорами Intel Core i5 или неразгоняемыми Core i7 и видеокартами уровня GeForce RTX 4060. Также эта плата станет надежным выбором для рабочего компьютера, предназначенного для программирования, обработки фотографий и несложного видеомонтажа, обеспечивая стабильность и достаточный функционал без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, которое можно разместить как в стандартных корпусах Mid-Tower, так и в более компактных сборках. Важно отметить, что чипсет B760 не поддерживает разгон центрального процессора, но позволяет осуществлять разгон оперативной памяти с помощью XMP-профилей для повышения её производительности.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет установить до 128 ГБ в эффективном двухканальном режиме и сэкономить на сборке, если вы переходите с предыдущей платформы. Для установки современной видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Наличие двух слотов M.2 для NVMe-накопителей, работающих по шине PCIe 4.0, обеспечивает сверхбыструю загрузку операционной системы и приложений, что является значительным преимуществом для любой производительной системы.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) построена по схеме 6+2+1 фазы с качественными компонентами, что гарантирует стабильную подачу энергии для процессоров Intel Core i5 и младших моделей Core i7 без разгона. Питание CPU осуществляется через один 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для целевых процессоров. Такая подсистема питания обеспечивает надежную и холодную работу даже под продолжительными нагрузками в играх или ресурсоемких задачах, предотвращая падение производительности из-за перегрева.
Подключения и дополнительные возможности
Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного пользователя: порты USB 2.0 для периферии, а также более быстрые USB 3.2 Gen 1. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, который обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены цифровые видеовыходы HDMI и DisplayPort, а за звук отвечает аудиокодек от Realtek.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Micro-ATX. Для использования с процессорами Intel Core 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление прошивки BIOS, актуальную версию которой можно найти на официальном сайте Gigabyte. Эта модель не предназначена для экстремального разгона и не раскроет весь потенциал топовых процессоров с индексом "K", для которых лучше подойдут платы на чипсете Z790. Она является отличным выбором для тех, кто ищет надежность и хороший функционал за разумную цену.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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