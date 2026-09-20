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Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM)

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Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 1
Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 2
Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 3
Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 4
Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A520
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
  • Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661574
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, DisplayPort 1.2, HDMI 2.1, D-Sub, 3 аудиоразъема, PS/2 для клавиатуры/мыши, Ethernet, SPI TPM, S/PDIF
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.05

Описание товара Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM)

Основные Код производителя: PRIME A520M-A II/CSM Socket: AM4 Чипсет: AMD A520 Интерфейсы Разъёмы на задней панели: PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45 Слоты расширения Слоты расширения: PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, PCI-E M.2 Тип слотов M.2: Key M, 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) Память Тип памяти: DDR4 Количество слотов памяти: 4 Аудио/Видео Интегрированное видео: да (при использовании процессора с видеоядром) Звук: 8-канальный (7.1) Аудио-контроллер: Realtek ALC887 Сеть Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Сетевой контроллер: Realtek Дисковые контроллеры Контроллер SATA: 4 x SATA-III (6 Гб/с) Поддержка RAID: 0, 1, 10 Дополнительно Радиатор на подсистеме питания (мосфетах): да Разъёмы для подключения вентиляторов корпуса: 2 x 4-pin Разъём питания ATX 12 В: 8-pin Внутренние порты USB на плате: 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Коннекторы ARGB 5V на плате: 2 x 3-pin Коннекторы RGB 12V на плате: 2 x 4-pin Предустановленный процессор: нет Форм-фактор Тип поставки: Retail Цвета, использованные в оформлении: чёрный



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime A520M-A II/CSM (PRIME A520M-A II/CSM)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A520
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
3.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
5xUSB 3.2, 4xUSB 2.0, DisplayPort 1.2, HDMI 2.1, D-Sub, 3 аудиоразъема, PS/2 для клавиатуры/мыши, Ethernet, SPI TPM, S/PDIF
Описание
Основные Код производителя: PRIME A520M-A II/CSM Socket: AM4 Чипсет: AMD A520 Интерфейсы Разъёмы на задней панели: PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, VGA, HDMI, DisplayPort, RJ-45 Слоты расширения Слоты расширения: PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, PCI-E M.2 Тип слотов M.2: Key M, 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) Память Тип памяти: DDR4 Количество слотов памяти: 4 Аудио/Видео Интегрированное видео: да (при использовании процессора с видеоядром) Звук: 8-канальный (7.1) Аудио-контроллер: Realtek ALC887 Сеть Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Сетевой контроллер: Realtek Дисковые контроллеры Контроллер SATA: 4 x SATA-III (6 Гб/с) Поддержка RAID: 0, 1, 10 Дополнительно Радиатор на подсистеме питания (мосфетах): да Разъёмы для подключения вентиляторов корпуса: 2 x 4-pin Разъём питания ATX 12 В: 8-pin Внутренние порты USB на плате: 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Коннекторы ARGB 5V на плате: 2 x 3-pin Коннекторы RGB 12V на плате: 2 x 4-pin Предустановленный процессор: нет Форм-фактор Тип поставки: Retail Цвета, использованные в оформлении: чёрный


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
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