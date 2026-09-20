Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME A520M-E/CSM
Основные Код производителя: PRIME A520M-E/CSM Socket: AM4 Чипсет: AMD A520 Интерфейсы Разъёмы на задней панели: PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, VGA, DVI, HDMI, RJ-45 Слоты расширения Слоты расширения: PCI-E 3.0 x16, 2 x PCI-E x1, PCI-E M.2 Тип слотов M.2: Socket 3, M Key, 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 & SATA) Память Тип памяти: DDR4 Количество слотов памяти: 2 Аудио/Видео Интегрированное видео: да (при использовании процессора с видеоядром) Звук: 8-канальный (7.1) Аудио-контроллер: Realtek ALC897/887 Сеть Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) Сетевой контроллер: Realtek RTL8111H Дисковые контроллеры Контроллер SATA: 4 x SATA-III (6 Гб/с) Поддержка RAID: 0, 1, 10 Дополнительно Разъёмы для подключения вентиляторов корпуса: 4-pin Разъём питания ATX 12 В: 8-pin Внутренние порты USB на плате: 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1 Предустановленный процессор: нет Форм-фактор Тип поставки Цвета, использованные в оформлении: серый, чёрный
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