Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B840-P WIFI, 4DDR5
MSI выпускает материнские платы для тех, кто ценит производительность без компромиссов. Эта модель в форм-факторе ATX оснащена четырьмя слотами под память DDR5 — можно установить до 256 ГБ памяти с впечатляющей частотой до 8000 МГц. Такой запас подходит как для тяжёлых рабочих задач, так и для гейминга нового поколения на платформе AMD B840 с сокетом AM5. Встроенный модуль Wi-Fi избавит от лишних проводов и ограничений по размещению. Для расширения доступны современные слоты PCI Express 4.0, что позволит собрать мощную рабочую станцию или игровой ПК. Поддержка объёмного звука 7.1 делает эту плату хорошим выбором, если вы хотите создавать атмосферу полноценного кинотеатра или получать максимальное погружение в игры. Универсальный форм-фактор DIMM и отказ от SLI/CrossFire говорят о том, что плата идеально подойдёт для современных сборок на одной мощной видеокарте.
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