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Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716583
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD

Материнская плата Asus на чипсете AMD A620 создана для современных задач. Компактный форм-фактор mATX удобно впишется даже в небольшие корпуса. Поддержка двух слотов памяти типа DDR5 с внушительной максимальной частотой 8000 МГц гарантирует мгновенный отклик системы, позволяет экспериментировать с самыми производительными модулями. Два слота PCI-E x1 дают дополнительные возможности для расширения — устанавливайте необходимые устройства без ограничений. Наличие встроенного процессора сразу ускоряет старт работы. Поддержка Wi-Fi избавит от лишних проводов — компьютер всегда подключён к сети. Форм-фактор памяти DIMM максимально популярен и удобен для апгрейда в будущем. Встроенная аудиосхема 7.1 позволит наслаждаться объёмным и чистым звуком без компромиссов. Плата рассчитана на современные процессоры с сокетом AM5, так что вы сможете раскрыть потенциал новейших решений AMD.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus A620M-F GAMING WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.1
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus на чипсете AMD A620 создана для современных задач. Компактный форм-фактор mATX удобно впишется даже в небольшие корпуса. Поддержка двух слотов памяти типа DDR5 с внушительной максимальной частотой 8000 МГц гарантирует мгновенный отклик системы, позволяет экспериментировать с самыми производительными модулями. Два слота PCI-E x1 дают дополнительные возможности для расширения — устанавливайте необходимые устройства без ограничений. Наличие встроенного процессора сразу ускоряет старт работы. Поддержка Wi-Fi избавит от лишних проводов — компьютер всегда подключён к сети. Форм-фактор памяти DIMM максимально популярен и удобен для апгрейда в будущем. Встроенная аудиосхема 7.1 позволит наслаждаться объёмным и чистым звуком без компромиссов. Плата рассчитана на современные процессоры с сокетом AM5, так что вы сможете раскрыть потенциал новейших решений AMD.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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