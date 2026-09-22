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Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ

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Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 1
Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 2
Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 3
Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 4
Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 1
  • Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 2
  • Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 3
  • Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 4
  • Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716693
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
23.5
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
1.11

Описание товара Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ представляет собой практичное и экономичное решение для сборки базовых и офисных систем. Она идеально подходит для создания рабочих ПК, предназначенных для интернет-серфинга, работы с документами и мультимедиа, а также для нетребовательных домашних компьютеров. Эта плата станет надежной основой для систем на базе процессоров Intel Core i3, Pentium или Celeron с сокетом LGA1700, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе сокета LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, предлагая доступ к современной платформе. Хотя название модели содержит "B850", технически она использует чипсет начального уровня, сопоставимый с Intel H610, ориентированный на базовую функциональность. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-системы, что удобно при сборке в ограниченном пространстве.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих работу в двухканальном режиме для повышения производительности подсистемы памяти. Это позволяет установить до 64 ГБ ОЗУ с частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для офисных и домашних задач. Для установки видеокарты имеется один слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, звуковой или сетевой карты, - один слот PCIe 3.0 x1. Для хранения данных плата предлагает один слот M.2 (PCIe 3.0 x4 & SATA) для быстрого NVMe SSD и четыре порта SATA III для подключения традиционных жестких дисков и 2.5" SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Biostar B850MT2-E DJ имеет базовую конструкцию, рассчитанную на стабильную работу CPU с невысоким энергопотреблением. Питание на процессор подается через стандартный 8-контактный разъем, а сама подсистема VRM спроектирована для обеспечения надежной работы процессоров серий Core i3 и некоторых моделей Core i5 без разгона. Такое решение гарантирует стабильность в повседневных задачах, но не предназначено для энтузиастов и работы с мощными процессорами серий "K" или Core i7/i9.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения периферии. Пользователю доступны порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H для стабильного проводного подключения к интернету, а также три стандартных аудиоразъема, управляемых кодеком ALC897. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, что позволяет собрать систему без дискретной видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата не поддерживает разгон процессора и памяти и не имеет функций для управления RGB-подсветкой. Отсутствие радиаторов на зоне VRM подразумевает, что для стабильной работы, особенно с процессорами Core i5, желательно обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса. Biostar B850MT2-E DJ - это честное бюджетное решение, которое станет надежным фундаментом для простого и функционального компьютера без излишеств.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
23.5
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Biostar B850MT2-E DJ представляет собой практичное и экономичное решение для сборки базовых и офисных систем. Она идеально подходит для создания рабочих ПК, предназначенных для интернет-серфинга, работы с документами и мультимедиа, а также для нетребовательных домашних компьютеров. Эта плата станет надежной основой для систем на базе процессоров Intel Core i3, Pentium или Celeron с сокетом LGA1700, обеспечивая стабильную работу без лишних затрат.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Плата построена на базе сокета LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений, предлагая доступ к современной платформе. Хотя название модели содержит "B850", технически она использует чипсет начального уровня, сопоставимый с Intel H610, ориентированный на базовую функциональность. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она легко поместится как в стандартные корпуса ATX, так и в более компактные mATX-системы, что удобно при сборке в ограниченном пространстве.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрено два слота DDR4, поддерживающих работу в двухканальном режиме для повышения производительности подсистемы памяти. Это позволяет установить до 64 ГБ ОЗУ с частотой до 3200 МГц, чего вполне достаточно для офисных и домашних задач. Для установки видеокарты имеется один слот PCIe 4.0 x16, а для дополнительных устройств, например, звуковой или сетевой карты, - один слот PCIe 3.0 x1. Для хранения данных плата предлагает один слот M.2 (PCIe 3.0 x4 & SATA) для быстрого NVMe SSD и четыре порта SATA III для подключения традиционных жестких дисков и 2.5" SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Biostar B850MT2-E DJ имеет базовую конструкцию, рассчитанную на стабильную работу CPU с невысоким энергопотреблением. Питание на процессор подается через стандартный 8-контактный разъем, а сама подсистема VRM спроектирована для обеспечения надежной работы процессоров серий Core i3 и некоторых моделей Core i5 без разгона. Такое решение гарантирует стабильность в повседневных задачах, но не предназначено для энтузиастов и работы с мощными процессорами серий "K" или Core i7/i9.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для базового подключения периферии. Пользователю доступны порты USB 3.2 Gen1 и USB 2.0, гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H для стабильного проводного подключения к интернету, а также три стандартных аудиоразъема, управляемых кодеком ALC897. Для вывода изображения со встроенной в процессор графики предусмотрены видеовыходы HDMI и VGA, что позволяет собрать систему без дискретной видеокарты.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании новейших моделей CPU 13-го или 14-го поколения. Эта плата не поддерживает разгон процессора и памяти и не имеет функций для управления RGB-подсветкой. Отсутствие радиаторов на зоне VRM подразумевает, что для стабильной работы, особенно с процессорами Core i5, желательно обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса. Biostar B850MT2-E DJ - это честное бюджетное решение, которое станет надежным фундаментом для простого и функционального компьютера без излишеств.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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