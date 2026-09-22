Смартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Orange
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV4800SE
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716452
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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV4800SE
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
5100
Время работы в режиме ожидания
816
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Orange
Смартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Orange
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Бренд
Blackview
Тип товара
Смартфон
Линейка
Blackview BV4800SE
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.56
Разрешение экрана
1612x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Развернуть
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора, мАч
5100
Время работы в режиме ожидания
816
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Orange
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Фиолетовый, 128 GB
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Фиолетовый, 128 GB
Теги товара: Оранжевый, 64 GB, 6.5 дюймов, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Blackview BV4800SE 4/64Gb Orange - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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