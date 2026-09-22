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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue

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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 550 руб.  10 590 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
10 550 руб.
10 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
415

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue

Смартфоны Xiaomi отличаются высоким качеством и современным дизайном, и этот голубой вариант не является исключением. Он выполнен с использованием прочного пластика и стекла, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и надежность в повседневном использовании. Стандарт защиты IP52 гарантирует базовую защиту от пыли и влаги, сохраняя ваш телефон в безопасности в различных условиях. Устройство оснащено большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает четкое и яркое изображение, удобное для просмотра видео и работы с приложениями. Высокая частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавность и быстроту отклика, делая ваш опыт использования еще более комфортным и увлекательным. Под капотом у смартфона находится мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. В тандеме с 4 ГБ оперативной памяти этот смартфон способен справляться с многозадачностью и запускать современные приложения без задержек. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к огромному количеству приложений через Google Play. Встроенная память объемом 64 ГБ позволяет хранить множество файлов, а если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться слотом для карты памяти для расширения хранилища. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что особенно удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Этот телефон от Xiaomi — отличное сочетание функциональности, стиля и доступности, готовое удовлетворить потребности современных пользователей.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Xiaomi Redmi A7 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик, стекло
Класс защиты
IP52
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13+0.08 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Xiaomi отличаются высоким качеством и современным дизайном, и этот голубой вариант не является исключением. Он выполнен с использованием прочного пластика и стекла, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и надежность в повседневном использовании. Стандарт защиты IP52 гарантирует базовую защиту от пыли и влаги, сохраняя ваш телефон в безопасности в различных условиях. Устройство оснащено большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает четкое и яркое изображение, удобное для просмотра видео и работы с приложениями. Высокая частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавность и быстроту отклика, делая ваш опыт использования еще более комфортным и увлекательным. Под капотом у смартфона находится мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. В тандеме с 4 ГБ оперативной памяти этот смартфон способен справляться с многозадачностью и запускать современные приложения без задержек. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к огромному количеству приложений через Google Play. Встроенная память объемом 64 ГБ позволяет хранить множество файлов, а если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться слотом для карты памяти для расширения хранилища. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что особенно удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Этот телефон от Xiaomi — отличное сочетание функциональности, стиля и доступности, готовое удовлетворить потребности современных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue - по цене 10550 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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