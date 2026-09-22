Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
Смартфоны Xiaomi отличаются высоким качеством и современным дизайном, и этот голубой вариант не является исключением. Он выполнен с использованием прочного пластика и стекла, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и надежность в повседневном использовании. Стандарт защиты IP52 гарантирует базовую защиту от пыли и влаги, сохраняя ваш телефон в безопасности в различных условиях. Устройство оснащено большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает четкое и яркое изображение, удобное для просмотра видео и работы с приложениями. Высокая частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавность и быстроту отклика, делая ваш опыт использования еще более комфортным и увлекательным. Под капотом у смартфона находится мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. В тандеме с 4 ГБ оперативной памяти этот смартфон способен справляться с многозадачностью и запускать современные приложения без задержек. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к огромному количеству приложений через Google Play. Встроенная память объемом 64 ГБ позволяет хранить множество файлов, а если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться слотом для карты памяти для расширения хранилища. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что особенно удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Этот телефон от Xiaomi — отличное сочетание функциональности, стиля и доступности, готовое удовлетворить потребности современных пользователей.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитСмартфон Realme Note 60x 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 10 360 руб. 13 990 руб.2590 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Черный
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитСмартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black
-
В наличииЦена 11 290 руб. 13 990 руб.2823 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
-
В наличииЦена 11 290 руб. 13 990 руб.2823 руб. в СплитСмартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
-
В наличииЦена 11 390 руб. 12 390 руб.2848 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Mist Blue
-
В наличииЦена 11 760 руб. 12 390 руб.2940 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY]
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Полуночный Черный [5109CGSX]
-
В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитNOVA Y74 8+128GB BLACK
-
В наличииЦена 12 990 руб.3248 руб. в СплитNOVA Y74 8+128GB BLUE
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 64 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue