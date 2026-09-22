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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый

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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 1
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 2
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 3
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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 5
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 6
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 7
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 8
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 9
Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
11 290 руб.  13 990 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
11 290 руб. -19%
13 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
356

Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый

Смартфон TECNO в стильном сером цвете создан для тех, кто ценит баланс производительности и удобства. Широкий 6,75-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц делает картинку плавной — фильмы и игры смотрятся по-настоящему живо. Разрешение 1600x720 идеально подходит для повседневных задач: текст чёткий, изображения яркие. Восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц обеспечит отзывчивую работу, когда нужно быстро переключаться между приложениями или запускать игры. Объём оперативной памяти 4 Гб рассчитан на комфортную многозадачность, а внутренние 128 Гб позволяют хранить внушительную коллекцию фото, видео и музыки. Слот для карты памяти — решает вопрос хранения раз и навсегда. С поддержкой двух SIM-карт удобно разделять рабочие и личные контакты. Класс защиты IP64 гарантирует уверенность в пыльных условиях и при небольших брызгах. Tecno на Android станет универсальным спутником на каждый день, где бы вы ни были.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Spark Go 3
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.75
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
500
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO в стильном сером цвете создан для тех, кто ценит баланс производительности и удобства. Широкий 6,75-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц делает картинку плавной — фильмы и игры смотрятся по-настоящему живо. Разрешение 1600x720 идеально подходит для повседневных задач: текст чёткий, изображения яркие. Восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц обеспечит отзывчивую работу, когда нужно быстро переключаться между приложениями или запускать игры. Объём оперативной памяти 4 Гб рассчитан на комфортную многозадачность, а внутренние 128 Гб позволяют хранить внушительную коллекцию фото, видео и музыки. Слот для карты памяти — решает вопрос хранения раз и навсегда. С поддержкой двух SIM-карт удобно разделять рабочие и личные контакты. Класс защиты IP64 гарантирует уверенность в пыльных условиях и при небольших брызгах. Tecno на Android станет универсальным спутником на каждый день, где бы вы ни были.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый - по цене 11290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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