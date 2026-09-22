Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Серый
Смартфон TECNO в стильном сером цвете создан для тех, кто ценит баланс производительности и удобства. Широкий 6,75-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц делает картинку плавной — фильмы и игры смотрятся по-настоящему живо. Разрешение 1600x720 идеально подходит для повседневных задач: текст чёткий, изображения яркие. Восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц обеспечит отзывчивую работу, когда нужно быстро переключаться между приложениями или запускать игры. Объём оперативной памяти 4 Гб рассчитан на комфортную многозадачность, а внутренние 128 Гб позволяют хранить внушительную коллекцию фото, видео и музыки. Слот для карты памяти — решает вопрос хранения раз и навсегда. С поддержкой двух SIM-карт удобно разделять рабочие и личные контакты. Класс защиты IP64 гарантирует уверенность в пыльных условиях и при небольших брызгах. Tecno на Android станет универсальным спутником на каждый день, где бы вы ни были.
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Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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