Honor X5d Plus 4GB/128GB Полуночный Черный [5109CGSX]
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
черный
Процессор
MediaTek Helio G81
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб.
В наличии
Код товара: 750375
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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Операционная система
MagicOS
Слот для карты памяти
да
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Honor X5d Plus 4GB/128GB Полуночный Черный [5109CGSX]
Доступный смартфон Honor X5d Plus разработан для обеспечения надежной ежедневной связи и комфортного просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено 6.74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц, снижающим нагрузку на зрение пользователя. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G81, работающий совместно с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0 на базе актуальной ОС Android 15. Автономность поддерживается батареей емкостью 5260 мАч. Камера на 50 Мп позволяет сохранять памятные моменты в хорошем качестве.
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Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5d Plus
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Операционная система
MagicOS
Слот для карты памяти
да
Тип SIM-карты
nano-SIM
Развернуть
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Доступный смартфон Honor X5d Plus разработан для обеспечения надежной ежедневной связи и комфортного просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено 6.74-дюймовым экраном с частотой 90 Гц, снижающим нагрузку на зрение пользователя. За производительность отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G81, работающий совместно с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0 на базе актуальной ОС Android 15. Автономность поддерживается батареей емкостью 5260 мАч. Камера на 50 Мп позволяет сохранять памятные моменты в хорошем качестве.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Honor X5d Plus 4GB/128GB Полуночный Черный [5109CGSX] - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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