Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
Смартфон Xiaomi — это современное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики. Этот телефон выполнен в элегантном черном цвете и оснащен корпусом из пластика и стекла, что придает ему одновременно привлекательный внешний вид и прочность. Уровень защиты IP52 обеспечивает дополнительную защиту от пыли и влаги. Смартфон оснащен большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, что обеспечивает яркие и четкие изображения и впечатляющий опыт просмотра контента. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает прокрутку и анимации более плавными и отзывчивыми. Внутри устройства находится мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, обеспечивающими быстрое и плавное выполнение задач. Операционная система Android предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс, а 4 Гб оперативной памяти позволяет легко переключаться между приложениями и выполнять многозадачность без задержек. Смартфон Xiaomi предлагает значительное пространство для хранения данных благодаря встроенной памяти на 128 Гб, которую также можно расширить с помощью карты памяти, если возникнет необходимость. Устройство поддерживает использование двух SIM-карт формата nano-SIM, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты в одном телефоне. Этот смартфон от Xiaomi — идеальный выбор для пользователей, которые ищут надежное и стильное устройство с отличным соотношением цены и качества.
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Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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