Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Синий
Смартфоны TECNO представляют собой гармоничное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель в изысканном синем цвете, произведённая в Китае, предлагает пользователям отличные характеристики и высокую производительность. Смартфон оснащён 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, обеспечивающим яркое и чёткое изображение. Благодаря частоте обновления 90 Гц, просмотр видео и игр становится более плавным и приятным. Внутри устройства установлен мощный восьмиядерный процессор Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 1800 МГц, который обеспечивает быструю и бесперебойную работу смартфона, а операционная система Android предлагает широкий функционал и интуитивно понятный интерфейс. Объём оперативной памяти составляет 4 Гб, что позволяет комфортно работать с несколькими приложениями одновременно, а встроенная память объёмом 128 Гб вместе со слотом для карты памяти обеспечивают достаточно места для хранения всех необходимых файлов и приложений. Для пользователей, предпочитающих использовать несколько SIM-карт, смартфон предлагает возможность установки двух карт одновременно. Класс защиты IP64 обеспечивает защиту устройства от пыли и брызг воды, а пластиковый корпус делает смартфон лёгким и удобным в использовании, не ухудшая его внешнего вида. Этот смартфон от TECNO — идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и надёжность.
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Теги товара: 128 GB, Синий, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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Теги товара: 128 GB, Синий, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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