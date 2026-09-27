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Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue

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Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue - фото 2
Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue - фото 1
  • Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue - фото 2
  • Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 570 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748677
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue
14 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue

Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.

Отзывы о товаре Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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