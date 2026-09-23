Смартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый
Смартфон Realme в серебристом цвете — стильный и современный выбор для активной жизни. Большой 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц делает просмотр видео и прокрутку ленты особенно плавными, а разрешение 1570x720 обеспечивает чёткое изображение. Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с тактовой частотой 1800 МГц и 4 ГБ оперативной памяти позволяют легко справляться с ежедневными задачами, а встроенные 128 ГБ памяти хватит для всех ваших фото, приложений и видео. Для дополнительного удобства предусмотрен слот для карты памяти и поддержка двух SIM-карт — вы сможете легко разделять личное и рабочее общение. Лёгкий пластиковый корпус отлично подходит для динамичного ритма жизни.
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