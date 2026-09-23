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Смартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый

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Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 1
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 2
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 3
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 4
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 5
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 6
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 7
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 8
Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Realme C100i
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
UNISOC T7250
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 1
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 2
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 3
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 4
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 5
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 6
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 7
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 8
  • Смартфон Realme C100i 4/128Gb Silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
12 860 руб.  18 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734723
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Характеристики

Бренд
Realme
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты/карты памяти, чехол
Линейка
Realme C100i
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х1
Вес, г.
480

Описание товара Смартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый

Смартфон Realme в серебристом цвете — стильный и современный выбор для активной жизни. Большой 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц делает просмотр видео и прокрутку ленты особенно плавными, а разрешение 1570x720 обеспечивает чёткое изображение. Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с тактовой частотой 1800 МГц и 4 ГБ оперативной памяти позволяют легко справляться с ежедневными задачами, а встроенные 128 ГБ памяти хватит для всех ваших фото, приложений и видео. Для дополнительного удобства предусмотрен слот для карты памяти и поддержка двух SIM-карт — вы сможете легко разделять личное и рабочее общение. Лёгкий пластиковый корпус отлично подходит для динамичного ритма жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C100i 4/128Gb Серебристый




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Характеристики
Бренд
Realme
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM-карты/карты памяти, чехол
Линейка
Realme C100i
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
UNISOC T7250
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme в серебристом цвете — стильный и современный выбор для активной жизни. Большой 6,8-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц делает просмотр видео и прокрутку ленты особенно плавными, а разрешение 1570x720 обеспечивает чёткое изображение. Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 с тактовой частотой 1800 МГц и 4 ГБ оперативной памяти позволяют легко справляться с ежедневными задачами, а встроенные 128 ГБ памяти хватит для всех ваших фото, приложений и видео. Для дополнительного удобства предусмотрен слот для карты памяти и поддержка двух SIM-карт — вы сможете легко разделять личное и рабочее общение. Лёгкий пластиковый корпус отлично подходит для динамичного ритма жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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