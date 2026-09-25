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NOVA Y74 8+128GB BLACK купить с доставкой в Москве
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NOVA Y74 8+128GB BLACK

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NOVA Y74 8+128GB BLACK - фото 3
NOVA Y74 8+128GB BLACK - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei NOVA Y74
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • NOVA Y74 8+128GB BLACK - фото 1
  • NOVA Y74 8+128GB BLACK - фото 2
  • NOVA Y74 8+128GB BLACK - фото 3
  • NOVA Y74 8+128GB BLACK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743341
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei NOVA Y74
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора, мАч
6620
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
500

Описание товара NOVA Y74 8+128GB BLACK

Смартфон HUAWEI nova Y74 оснащен 6.67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1604?720) и частотой обновления 90 Гц. Аппаратная основа включает 8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 128ГБ. Главной особенностью модели выступает кремний-углеродный аккумулятор на 6620 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и устойчивостью к температурам до –20 °C. Фотографические возможности представлены основной камерой на 50 Мп и фронтальным модулем на 8 Мп. Устройство выполнено в прочном корпусе с защитой от падений по стандарту SGS и оборудовано физической настраиваемой кнопкой быстрого доступа на боковой грани. В качестве программной платформы используется оболочка EMUI 12. В наличии беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и чип NFC для бесконтактной оплаты.

Отзывы о товаре NOVA Y74 8+128GB BLACK




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Huawei NOVA Y74
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2000
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора, мАч
6620
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HUAWEI nova Y74 оснащен 6.67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ (1604?720) и частотой обновления 90 Гц. Аппаратная основа включает 8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель емкостью 128ГБ. Главной особенностью модели выступает кремний-углеродный аккумулятор на 6620 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт и устойчивостью к температурам до –20 °C. Фотографические возможности представлены основной камерой на 50 Мп и фронтальным модулем на 8 Мп. Устройство выполнено в прочном корпусе с защитой от падений по стандарту SGS и оборудовано физической настраиваемой кнопкой быстрого доступа на боковой грани. В качестве программной платформы используется оболочка EMUI 12. В наличии беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и чип NFC для бесконтактной оплаты.
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Отзывы


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