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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ купить с доставкой в Москве
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/

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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 1
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 2
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 1
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 350 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748673
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/
17 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х2
Вес, г.
610

Описание товара SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/

Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.

Отзывы о товаре SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 17350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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