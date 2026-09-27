Honor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT]
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X5c Plus
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
MediaTek Helio G81
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб.
В наличии
Код товара: 750372
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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5c Plus
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Honor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT]
Современный гаджет Honor X5c Plus представляет собой сбалансированное решение базового уровня с увеличенным объемом встроенной памяти. Смартфон получил крупный IPS-дисплей на 6.74 дюйма с плавным скроллингом и технологиями защиты глаз. Аппаратная платформа базируется на энергоэффективном процессоре MediaTek Helio G81, обеспечивающем стабильную работу приложений и интерфейса MagicOS 9.0. Двойная тыловая камера с главным сенсором на 50 Мп делает яркие снимки. Встроенный аккумулятор на 5260 мАч поддерживает быструю зарядку 15 Вт.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, зарядное устройство, кабель Type-C, скрепка, чехол
Линейка
Honor X5c Plus
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
MediaTek Helio G81
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
MagicOS
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Современный гаджет Honor X5c Plus представляет собой сбалансированное решение базового уровня с увеличенным объемом встроенной памяти. Смартфон получил крупный IPS-дисплей на 6.74 дюйма с плавным скроллингом и технологиями защиты глаз. Аппаратная платформа базируется на энергоэффективном процессоре MediaTek Helio G81, обеспечивающем стабильную работу приложений и интерфейса MagicOS 9.0. Двойная тыловая камера с главным сенсором на 50 Мп делает яркие снимки. Встроенный аккумулятор на 5260 мАч поддерживает быструю зарядку 15 Вт.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
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Теги товара: 256 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Черный
Honor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT] - по цене 13760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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