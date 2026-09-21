Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Green
Представляем вашему вниманию мощный и современный смартфон от компании Xiaomi, разработанный для активных пользователей, которым важно сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Данный смартфон оснащен большим 6.9-дюймовым экраном, что делает просмотр мультимедиа или работу с документами максимально комфортными. Диагональ экрана входит в диапазон от 6.5 до 7.0 дюймов, предлагая пользователю оптимальное сочетание размера и удобства. Одной из ключевых особенностей этого устройства является емкость аккумулятора 6000 мА·ч. Аккумулятор типа Li-Ion гарантирует длительную работу без необходимости частой подзарядки, что особенно актуально для активных людей и путешественников. Диапазон емкости аккумулятора от 6000 до 7000 мА·ч обеспечивает надежную поддержку в любой ситуации. Смартфон поддерживает Bluetooth версии 5.3, который обеспечивает быстрое подключение и стабильную передачу данных. Высокий класс защиты IP64 свидетельствует о надежной защите от пыли и влаги, что делает устройство идеальным для использования в самых различных условиях. Оснащенный двумя основными камерами, смартфон позволит вам запечатлеть важные моменты с высоким качеством. Основная операционная система Android дает доступ к широкому спектру приложений и возможностям персонализации. Поддержка 4G LTE гарантирует быстрый доступ к интернету, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности ваших данных. Возможность использования двух SIM-карт делает это устройство отличным выбором для тех, кто часто путешествует или предпочитает разделять личное и рабочее общение. В целом, этот смартфон Xiaomi станет надежным спутником для каждого, кто ищет производительность, удобство и функциональность в одном устройстве.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитHonor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT]
-
В наличииЦена 13 820 руб.3455 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 14 560 руб.3640 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 140 руб.5035 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15C RU 4/256Gb Green