Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 6/128Gb Blue
Смартфон Realme в голубом цвете сочетает в себе стильный дизайн и мощные характеристики, удовлетворяющие потребности современных пользователей. С диагональю экрана 6,8 дюймов и частотой обновления 144 Гц, устройство обеспечивает плавность изображения и увлекательные визуальные эффекты во время просмотра видео и игр. Пластиковый корпус делает смартфон легким и удобным в использовании. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 685 и 6 Гб оперативной памяти, Realme гарантирует быструю и эффективную работу даже при многозадачности. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM и наличие 4G LTE обеспечивают надежное подключение и высокую скорость мобильного интернета. Устройство поддерживает Wi-Fi стандарта 802.11 a/b/g/n/ac, что обеспечивает стабильное беспроводное соединение и высокоскоростную передачу данных. На задней панели находится основная камера, которая позволяет сделать четкие и яркие снимки, а фронтальная камера с разрешением 8 МП идеально подходит для селфи и видеозвонков. Realme предлагает 12 месяцев гарантии, что свидетельствует о надежности и долговечности устройства. Этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ценит стиль, функциональность и передовые технологии в одном устройстве.
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