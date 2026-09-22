Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple
Смартфон Realme – это сочетание стиля и современных технологий, воплощённых в элегантном фиолетовом корпусе из прочного пластика. Данный телефон оснащён большим экраном с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей, что обеспечивает насыщенные цвета и чёткое изображение. Высокая частота обновления экрана в 144 Гц гарантирует плавность в работе и комфорт в использовании, особенно для геймеров и поклонников мультимедиа. Смартфон работает на операционной системе Android, что делает его функциональным и удобным в повседневной жизни. Объём оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной памяти – 128 Гб, этого достаточно для хранения всех необходимых приложений, файлов и мультимедийных данных. Устройство поддерживает использование двух SIM-карт в формате nano-SIM и обеспечивает стабильное подключение к сети благодаря поддержке 4G LTE. Внутри смартфона находится мощный восьмиядерный процессор, который справляется с любыми задачами, от повседневных операций до требовательных приложений. Для навигации предусмотрена поддержка множества систем, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что делает устройство надёжным спутником в путешествиях. Особенно стоит отметить аккумулятор с технологией Si-C, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки, позволяя оставаться на связи и использовать все функции устройства в течение всего дня. Смартфон Realme – это ваш надёжный помощник, который всегда будет под рукой, сочетая в себе производительность, стиль и функциональность.
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