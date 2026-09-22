Смартфон Realme C85 Pro 8/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 Pro 8/256Gb Green
Смартфон Realme в стильном фиолетовом цвете представляет собой современное устройство, обладающее впечатляющими характеристиками и отличным производительностью. Корпус, выполненный из качественного пластика, обеспечивает легкость и удобство в использовании. На передней панели устройства расположен большой 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 2344x1080 пикселей, что гарантирует яркие и четкие изображения. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что обеспечивает плавность при просмотре видео и играх. В основе смартфона лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц и восьмиядерной архитектурой, что позволяет легко справляться с многозадачностью и требовательными приложениями. Устройство работает под управлением операционной системы Android и поддерживает быструю и плавную работу с 8 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти, что дает возможность сохранять множество приложений, фото и видео. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата nano-SIM и обеспечивает доступ к сетям 4G LTE и 5G, что позволяет оставаться на связи и пользоваться высокоскоростным интернетом в любой ситуации. Смартфон Realme – это сочетание инновационных технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для тех, кто ценит производительность и качество за разумную цену.
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