Top.Mail.Ru
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 1
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 2
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 3
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 4
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 5
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 6
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 7
Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 1
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 2
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 3
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 4
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 5
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 6
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 7
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
15 370 руб.  23 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722828
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey

Смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и современные технологии. Элегантный серый корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность модели. С диагональю экрана в 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. Высокая частота обновления 144 Гц делает взаимодействие с экраном невероятно плавным, что особенно приятно для любителей мобильных игр и просмотра видео. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор, который обеспечивает быструю и эффективную работу в любых задачах. Операционная система Android предлагает множество возможностей для персонализации и использования различных приложений. Встроенные 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней памяти позволяют комфортно работать с ресурсозатратными приложениями и хранить большое количество ваших фотографий, видео и других важных файлов. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты. Поддержка сетей 4G LTE обеспечивает высокоскоростное интернет-соединение в любом месте. Для навигации доступен широкий спектр систем: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, которые помогут вам всегда находить нужный маршрут. Энергоэффективный аккумулятор с технологией Si-C гарантирует длительное время работы без подзарядки, а разъем USB Type-C делает процесс зарядки быстрым и удобным. Этот смартфон от Realme отлично подойдет тем, кто ищет надежное и современное устройство с впечатляющими характеристиками.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и современные технологии. Элегантный серый корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность модели. С диагональю экрана в 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. Высокая частота обновления 144 Гц делает взаимодействие с экраном невероятно плавным, что особенно приятно для любителей мобильных игр и просмотра видео. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор, который обеспечивает быструю и эффективную работу в любых задачах. Операционная система Android предлагает множество возможностей для персонализации и использования различных приложений. Встроенные 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней памяти позволяют комфортно работать с ресурсозатратными приложениями и хранить большое количество ваших фотографий, видео и других важных файлов. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты. Поддержка сетей 4G LTE обеспечивает высокоскоростное интернет-соединение в любом месте. Для навигации доступен широкий спектр систем: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, которые помогут вам всегда находить нужный маршрут. Энергоэффективный аккумулятор с технологией Si-C гарантирует длительное время работы без подзарядки, а разъем USB Type-C делает процесс зарядки быстрым и удобным. Этот смартфон от Realme отлично подойдет тем, кто ищет надежное и современное устройство с впечатляющими характеристиками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...