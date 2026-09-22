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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит

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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 1
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 2
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 3
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 4
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Helio G200
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 1
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 2
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 3
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 4
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
18 000 руб.  26 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722815
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
графитовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
472

Описание товара Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит

Infinix GT 30 — это игровой смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2720x1224 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix GT 30 оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix GT 30 также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
графитовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix GT 30 — это игровой смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2720x1224 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix GT 30 оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix GT 30 также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Отзывы


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