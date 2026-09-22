Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
Infinix GT 30 — это игровой смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2720x1224 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix GT 30 оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix GT 30 также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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