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Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black

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Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 1
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 2
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 3
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 4
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 5
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 6
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 7
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 8
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 9
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 10
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735553
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х6
Вес, г.
700

Описание товара Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black

Стильный чёрный смартфон Huawei с большим 6,95-дюймовым экраном буквально погружает в фильмы и игры — картинка радует чёткостью Full HD+ (2376x1080) и плавностью 90 Гц. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 680 на 8 ядрах раскрывает быстродействие в полной мере, а целых 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать сразу много приложений без малейших задержек. 256 Гб встроенной памяти хватит для фото, видео и нужных файлов — забудьте о постоянной чистке. Две nano-SIM-карты идеально подойдут тем, кто разделяет работу и личные контакты или часто путешествует. Лёгкий пластиковый корпус отвечает за комфортную носку устройства каждый день.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный чёрный смартфон Huawei с большим 6,95-дюймовым экраном буквально погружает в фильмы и игры — картинка радует чёткостью Full HD+ (2376x1080) и плавностью 90 Гц. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 680 на 8 ядрах раскрывает быстродействие в полной мере, а целых 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать сразу много приложений без малейших задержек. 256 Гб встроенной памяти хватит для фото, видео и нужных файлов — забудьте о постоянной чистке. Две nano-SIM-карты идеально подойдут тем, кто разделяет работу и личные контакты или часто путешествует. Лёгкий пластиковый корпус отвечает за комфортную носку устройства каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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