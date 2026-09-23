Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKK Black
Стильный чёрный смартфон Huawei с большим 6,95-дюймовым экраном буквально погружает в фильмы и игры — картинка радует чёткостью Full HD+ (2376x1080) и плавностью 90 Гц. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 680 на 8 ядрах раскрывает быстродействие в полной мере, а целых 8 Гб оперативной памяти позволяют запускать сразу много приложений без малейших задержек. 256 Гб встроенной памяти хватит для фото, видео и нужных файлов — забудьте о постоянной чистке. Две nano-SIM-карты идеально подойдут тем, кто разделяет работу и личные контакты или часто путешествует. Лёгкий пластиковый корпус отвечает за комфортную носку устройства каждый день.
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