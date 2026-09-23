Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
620
Описание товара Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 200 руб.3800 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 330 руб.4333 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 470 руб.4868 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 120 руб.5030 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 420 руб.5355 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
-
В наличииЦена 23 370 руб.5843 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Purple
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold