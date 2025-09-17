Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Black
Смартфон Tecno POVA 7 5G гармонично сочетает в себе кастомизацию системы, искусственный интеллект TECNO AI и возможности для комфортного мобильного гейминга. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете, а также предлагает множество других полезных возможностей. За оперативную работу смартфона и улучшенное мобильное соединение отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Tecno POVA 7 5G получил большой объём памяти, благодаря которому легко сохранить все важные воспоминания: 256 Гб + 8 Гб (с расширением на 8 Гб). Разблокируйте для себя высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 5G. Игровой движок HyperEngine увеличивает на 20% частоту обработки кадров. Сверхэффективная 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства даже во время жарких баталий. Мощный аккумулятор 6 000 мАч гарантирует длительную работу. При низком заряде быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная на 30 Вт быстро восстановят энергию смартфона. А с помощью функции обратной зарядки 10 Вт вы сможете подзарядить другое устройство. Смотрите детализированный контент на IPS-экране диагональю 6.78? с частотой обновления 144 Гц. Поддержка объёмного звука Dolby Atmos поможет полноценно погрузиться в контент. С FreeLink вы можете звонить и обмениваться сообщениями по Bluetooth на расстоянии до 800 метров, даже без мобильного сигнала. А с алгоритмом PinPoint Nav 2.0 в Tecno POVA 7 5G вы всегда будете знать где находитесь — в лесу, в городе или где угодно, благодаря точному и стабильному определению геолокации. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Tecno POVA 7 5G имеет полную защиту от пыли и брызг с рейтингом IP64. Экран с олеофобным покрытием позволяет легко управлять устройством даже мокрыми руками.
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Достоинства:
Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Достоинства:
Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
бомбовский телефончик за 17000 пойдёт коробке был чехол, в принципе чехол тоже нормально искать, ничего не надо бортики есть для защиты, там телефона и камень, так что в принципе сойдёт вообще прекрасно, все работает быстро реагирует нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Классный , громкий , звук чистый , камера неплохая
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь один день. Ещё не во всём разобрался. Первое впечатление отличное. Много всяких опций.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка хорошая, всё в комплекте и блок и провод стоит заводская плёнка и чехол стрёмненький в подарок. Покупал отцу в подарок. Доволен, всё работает чётко. Но если честно даже мне как-то не особо понятно и похер на подсветку сзади, на кой она нужна. Крч помимо фонарика есть светодиодная линия, которую можно настроить под уведомления, игры, звонки и т.п. Как фифа в целом норм, но попробуй ещё чехол найди где вырезы есть под эту ленту)))
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался в подарок. Именинник в восторге., говорит шустрый телефон, заряд держит очень долго! Рекомендуем!!!
Достоинства:
Комментарий:
Жақсы телефон екен батерясы быр аптаға жетеды екен озыме ұнады қатпайды