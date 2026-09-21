Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A26 5G 6/128Gb (SM-A266BZKDCAU) Black
Смартфоны Samsung — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, предназначенное для современного пользователя. Отличаясь надежностью и функциональностью, данные устройства предлагают все необходимое для комфортного использования. Бренд Samsung предоставляет 12-месячную гарантию на свои устройства, обеспечивая пользователю уверенность в качестве и долговечности. С поддержкой Bluetooth 5.3 вы сможете наслаждаться более быстрым и надежным соединением с различными устройствами. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с технологией Li-Pol гарантирует длительное время работы без необходимости частых подзарядок, а специальный влагозащищенный корпус с классом защиты IP67 позволяет не беспокоиться о случайных попаданиях воды или пыли. Даже при весе в 0,2 кг смартфон остается легким и удобным в использовании. Эта модель оснащена крупным 6,7-дюймовым экраном, который обеспечивает яркую и насыщенную картинку для просмотра любых мультимедийных файлов. Встроенная память объемом 128 Гб позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео, а 6 Гб оперативной памяти и восьмиядерный процессор обеспечивают высокую производительность и плавную работу системы. Смартфон имеет возможность работы с двумя SIM-картами, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет комбинировать личные и рабочие контакты в одном устройстве. Основная камера состоит из трех объективов, позволяя создавать красочные и четкие фотографии при любых условиях съемки. Корпус, выполненный из пластика и стекла, объединяет современный дизайн с практичностью, делая телефон не только функциональным, но и стильным аксессуаром.
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