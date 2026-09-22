Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 5G 8/128Gb Silver
Смартфон TECNO представляет собой современное и функциональное устройство, которое сочетает в себе инновационные технологии и стильный дизайн. Бренд TECNO известен своим качеством и надежностью, что подтверждается 12-месячной гарантией. Данный смартфон оснащен Bluetooth 5.4 и поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 802.11 ax, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное подключение. Среди прочих преимуществ устройства — поддержка различных навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, QZSS и GPS, что позволяет оставаться на связи в любой точке мира. Вес смартфона составляет всего 206 грамм, что делает его удобным и легким в использовании. Устройство обладает прочным пластиковым корпусом с классом защиты IP64, обеспечивающим устойчивость к попаданию пыли и брызгам воды. Одной из ключевых характеристик является емкий аккумулятор на 6000 мАч, позволяющий смартфону работать в режиме ожидания до 825 часов. Это делает его идеальным спутником для длительных путешествий и активного использования на протяжении всего дня. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором, который обеспечивает высокую производительность и эффективную многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 128 ГБ, что дает возможность хранить множество приложений, фотографий и видеофайлов. Большой экран диагональю 6,78 дюйма предоставляет отличное качество изображения и делает просмотр мультимедиа и работу с приложениями более комфортной. Возможность использования двух SIM-карт позволяет эффективно управлять личной и рабочей связью, а также экономить на мобильном интернете и звонках в поездках. Смартфон TECNO — это надежность, функциональность и стиль для активных пользователей, ценящих качество и инновации.
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