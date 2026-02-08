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Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black

26 Отзывы
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Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
15 620 руб.  23 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708328
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
723
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black

Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
При многозначительном поиске, из множества устройств был выбран данный вариант. Пкупка и вышла приятной для того, кто смог прочувствовать стабильную работу, повышенный функционал и высокий объём памяти. По техническим характеристикам вопросов никаких нет – автоматизация многих процессов работает на руку экономии времени. Удобен и вполне интуитивно понятен. Марка телефона стала той, которой я могу доверять, поскольку, пользуясь ею впервые, не разочарован в том что искал. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный телефон Камера нормальная Защита от воды и пыли Достаточное количество оперативной памяти За свои деньги нормальный телефон
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
дочка в восторге. работает шустро. не тормозит. не глючит. покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
наталья ш.

Достоинства:


Комментарий:
купили дочери, ей нравится в комплекте чехол! шустрый, яркий, удобный интерфейс , рекомендую у самой Tecno spark 20 pro, мне оооочень нравится, его к сожалению не было в наличии, купили этот и ни разу не пожалели супер
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень классный. За свои деньги просто огонь. Рекомендую. Пленка наклеена. Чехол в комплекте. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
комплектация полная. тонкий, лёгкий. выглядит достойно. в работе пока не проверяли, куплен на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Репина И.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый,легкий,тонкий,очень красивый цвет) цена- супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
artem d.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон,посмотрим как проявит себя в играх
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала на подарок. Пока всё работает.Цвет красивый.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон, глюки крайне небольшие есть в системе, но перезагрузка тлф решает проблему. Камера с AI улучшением нормальная. Телефон нужен чисто для менеджеров и работы, чтения документов, просмотра видео. он с этими задачами справляется на отлично. Да даже в хертстоун играется без особых проблем. Очень нравится функция \"умная зарядка\". Защитное стекло в комплекте так себе, но, думаю, сейчас все такие. Чехол в комплекте тоже очень красивый и удобный, приятный тактильно, но измызгался месяца за 3.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взял текно, так как опыт с ними есть. Нужен был андроид для навигации, выбрал этот по цене. В итоге доволен полностью. А да, один момент кажется негативным, но для меня не существенным- камера полное г….
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чехол в подарок приятно, быстрая зарядка , красивый цвет. Производительность немного тормозит, но за свои деньги отлично, камера с ИИ - прикольно
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за свою цену! крутой дизайн, в комплекте есть чехол и наклона защитная пленка!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию, хороший телефон за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
приятный дизайн, очень лёгкий. перенесли данные со старого телефона, всё работает. шустрый. остальное в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом классный телефон. По сравнению с остальными, тонкий. Что порадовало. Камера хорошая, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон долго держит зарядку, не лагает, производительность хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный смартфон,но у батареи ёмкость меньше заявленного
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, упаковка заводская. работает бысто, не тупит.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
лучший смартфон за такой бюджет. маленькие рамки, отсутствие подбородка как у конкурентов за эту цену, амолед экран с высокой герцовкой и красивый внешний вид
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, работает шустро, хорошо держит батарею, легко получилось перенести данные со старого смартфона, хорошая камера, в общем жена телефоном довольна.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Alexander

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Очень быстро пришёл заказ.В заводской плёнке упакован.Проверил, всё вроде как работает,на сколько я смог понять,ибо мало ещё времени для полной оценки.Доволен покупкой.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Зинаида Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, в комплекте зарядка и чехол в цвет смартфона. У знакомого такой же в пользовании уже год и без нареканий.Поэтому решила купить именно эту модель.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное, за свою цену очень симпатично. Плавно работает
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, вроде все на месте. Ребёнку очень понравился.



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Spark 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
723
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
При многозначительном поиске, из множества устройств был выбран данный вариант. Пкупка и вышла приятной для того, кто смог прочувствовать стабильную работу, повышенный функционал и высокий объём памяти. По техническим характеристикам вопросов никаких нет – автоматизация многих процессов работает на руку экономии времени. Удобен и вполне интуитивно понятен. Марка телефона стала той, которой я могу доверять, поскольку, пользуясь ею впервые, не разочарован в том что искал. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бюджетный телефон Камера нормальная Защита от воды и пыли Достаточное количество оперативной памяти За свои деньги нормальный телефон
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
дочка в восторге. работает шустро. не тормозит. не глючит. покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
наталья ш.

Достоинства:


Комментарий:
купили дочери, ей нравится в комплекте чехол! шустрый, яркий, удобный интерфейс , рекомендую у самой Tecno spark 20 pro, мне оооочень нравится, его к сожалению не было в наличии, купили этот и ни разу не пожалели супер
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Денис У.

Достоинства:


Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень классный. За свои деньги просто огонь. Рекомендую. Пленка наклеена. Чехол в комплекте. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
комплектация полная. тонкий, лёгкий. выглядит достойно. в работе пока не проверяли, куплен на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Репина И.

Достоинства:


Комментарий:
быстрый,легкий,тонкий,очень красивый цвет) цена- супер!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
artem d.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон,посмотрим как проявит себя в играх
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала на подарок. Пока всё работает.Цвет красивый.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший смартфон, глюки крайне небольшие есть в системе, но перезагрузка тлф решает проблему. Камера с AI улучшением нормальная. Телефон нужен чисто для менеджеров и работы, чтения документов, просмотра видео. он с этими задачами справляется на отлично. Да даже в хертстоун играется без особых проблем. Очень нравится функция \"умная зарядка\". Защитное стекло в комплекте так себе, но, думаю, сейчас все такие. Чехол в комплекте тоже очень красивый и удобный, приятный тактильно, но измызгался месяца за 3.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Взял текно, так как опыт с ними есть. Нужен был андроид для навигации, выбрал этот по цене. В итоге доволен полностью. А да, один момент кажется негативным, но для меня не существенным- камера полное г….
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Чехол в подарок приятно, быстрая зарядка , красивый цвет. Производительность немного тормозит, но за свои деньги отлично, камера с ИИ - прикольно
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон за свою цену! крутой дизайн, в комплекте есть чехол и наклона защитная пленка!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию, хороший телефон за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
приятный дизайн, очень лёгкий. перенесли данные со старого телефона, всё работает. шустрый. остальное в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом классный телефон. По сравнению с остальными, тонкий. Что порадовало. Камера хорошая, нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон долго держит зарядку, не лагает, производительность хорошая
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный смартфон,но у батареи ёмкость меньше заявленного
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, упаковка заводская. работает бысто, не тупит.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
лучший смартфон за такой бюджет. маленькие рамки, отсутствие подбородка как у конкурентов за эту цену, амолед экран с высокой герцовкой и красивый внешний вид
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, работает шустро, хорошо держит батарею, легко получилось перенести данные со старого смартфона, хорошая камера, в общем жена телефоном довольна.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Alexander

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Очень быстро пришёл заказ.В заводской плёнке упакован.Проверил, всё вроде как работает,на сколько я смог понять,ибо мало ещё времени для полной оценки.Доволен покупкой.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Зинаида Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, в комплекте зарядка и чехол в цвет смартфона. У знакомого такой же в пользовании уже год и без нареканий.Поэтому решила купить именно эту модель.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное, за свою цену очень симпатично. Плавно работает
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упакован хорошо, вроде все на месте. Ребёнку очень понравился.


Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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