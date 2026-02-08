Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black
Tecno SPARK 40 Pro смартфон с улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ. Тонкий, элегантный и надёжный смартфон, устойчивый к падениям. Мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate дополнен большим объёмом постоянной и оперативной памяти для эффективной и многозадачной работы. Прямой AMOLED-экран диагональю 6.78” со сверхчётким разрешением 1.5K защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 7i. Частота обновления до 144 Гц обеспечивает отличную динамику и плавную прокрутку контента, сохраняя как можно дольше максимальную энергоэффективность смартфона. Яркость до 4500 нит позволяет с комфортом пользоваться смартфоном даже в солнечный день. Вместе со стереодинамиками с объёмным звуком Dolby Atmos и возможностью подключения беспроводных наушников через Bluetooth 5.4 или проводных — через Mini Jack 3.5 мм легко окунуться с головой в мир просматриваемого контента. Модель оснащена фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella. Она умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете. Корпус смартфона с равномерно скошенными углами имеет высокую ударопрочность и полную защиту от попадания пыли, а также случайных брызг воды по стандарту IP64. Тонкий корпус 6.69 мм и лёгкий вес 170 граммов делают SPARK 40 Pro одним из самых изящных и эргономичных устройств на рынке смартфонов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 140 руб.5035 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
-
В наличииЦена 23 400 руб.5850 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 8+256 Purple
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
При многозначительном поиске, из множества устройств был выбран данный вариант. Пкупка и вышла приятной для того, кто смог прочувствовать стабильную работу, повышенный функционал и высокий объём памяти. По техническим характеристикам вопросов никаких нет – автоматизация многих процессов работает на руку экономии времени. Удобен и вполне интуитивно понятен. Марка телефона стала той, которой я могу доверять, поскольку, пользуясь ею впервые, не разочарован в том что искал. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бюджетный телефон Камера нормальная Защита от воды и пыли Достаточное количество оперативной памяти За свои деньги нормальный телефон
Достоинства:
Комментарий:
дочка в восторге. работает шустро. не тормозит. не глючит. покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
купили дочери, ей нравится в комплекте чехол! шустрый, яркий, удобный интерфейс , рекомендую у самой Tecno spark 20 pro, мне оооочень нравится, его к сожалению не было в наличии, купили этот и ни разу не пожалели супер
Достоинства:
Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень классный. За свои деньги просто огонь. Рекомендую. Пленка наклеена. Чехол в комплекте. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
комплектация полная. тонкий, лёгкий. выглядит достойно. в работе пока не проверяли, куплен на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
быстрый,легкий,тонкий,очень красивый цвет) цена- супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон,посмотрим как проявит себя в играх
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала на подарок. Пока всё работает.Цвет красивый.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон, глюки крайне небольшие есть в системе, но перезагрузка тлф решает проблему. Камера с AI улучшением нормальная. Телефон нужен чисто для менеджеров и работы, чтения документов, просмотра видео. он с этими задачами справляется на отлично. Да даже в хертстоун играется без особых проблем. Очень нравится функция \"умная зарядка\". Защитное стекло в комплекте так себе, но, думаю, сейчас все такие. Чехол в комплекте тоже очень красивый и удобный, приятный тактильно, но измызгался месяца за 3.
Достоинства:
Комментарий:
Взял текно, так как опыт с ними есть. Нужен был андроид для навигации, выбрал этот по цене. В итоге доволен полностью. А да, один момент кажется негативным, но для меня не существенным- камера полное г….
Достоинства:
Комментарий:
Чехол в подарок приятно, быстрая зарядка , красивый цвет. Производительность немного тормозит, но за свои деньги отлично, камера с ИИ - прикольно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за свою цену! крутой дизайн, в комплекте есть чехол и наклона защитная пленка!
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию, хороший телефон за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
приятный дизайн, очень лёгкий. перенесли данные со старого телефона, всё работает. шустрый. остальное в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
В целом классный телефон. По сравнению с остальными, тонкий. Что порадовало. Камера хорошая, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон долго держит зарядку, не лагает, производительность хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный смартфон,но у батареи ёмкость меньше заявленного
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, упаковка заводская. работает бысто, не тупит.
Достоинства:
Комментарий:
лучший смартфон за такой бюджет. маленькие рамки, отсутствие подбородка как у конкурентов за эту цену, амолед экран с высокой герцовкой и красивый внешний вид
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, работает шустро, хорошо держит батарею, легко получилось перенести данные со старого смартфона, хорошая камера, в общем жена телефоном довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Очень быстро пришёл заказ.В заводской плёнке упакован.Проверил, всё вроде как работает,на сколько я смог понять,ибо мало ещё времени для полной оценки.Доволен покупкой.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, в комплекте зарядка и чехол в цвет смартфона. У знакомого такой же в пользовании уже год и без нареканий.Поэтому решила купить именно эту модель.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное, за свою цену очень симпатично. Плавно работает
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, вроде все на месте. Ребёнку очень понравился.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Spark 40 Pro 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
При многозначительном поиске, из множества устройств был выбран данный вариант. Пкупка и вышла приятной для того, кто смог прочувствовать стабильную работу, повышенный функционал и высокий объём памяти. По техническим характеристикам вопросов никаких нет – автоматизация многих процессов работает на руку экономии времени. Удобен и вполне интуитивно понятен. Марка телефона стала той, которой я могу доверять, поскольку, пользуясь ею впервые, не разочарован в том что искал. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бюджетный телефон Камера нормальная Защита от воды и пыли Достаточное количество оперативной памяти За свои деньги нормальный телефон
Достоинства:
Комментарий:
дочка в восторге. работает шустро. не тормозит. не глючит. покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
купили дочери, ей нравится в комплекте чехол! шустрый, яркий, удобный интерфейс , рекомендую у самой Tecno spark 20 pro, мне оооочень нравится, его к сожалению не было в наличии, купили этот и ни разу не пожалели супер
Достоинства:
Комментарий:
Для своего бюджета телефон хороший, защитная плёнка наклеена на экран с завода, чехол тоже есть в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень классный. За свои деньги просто огонь. Рекомендую. Пленка наклеена. Чехол в комплекте. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
комплектация полная. тонкий, лёгкий. выглядит достойно. в работе пока не проверяли, куплен на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
быстрый,легкий,тонкий,очень красивый цвет) цена- супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон,посмотрим как проявит себя в играх
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала на подарок. Пока всё работает.Цвет красивый.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смартфон, глюки крайне небольшие есть в системе, но перезагрузка тлф решает проблему. Камера с AI улучшением нормальная. Телефон нужен чисто для менеджеров и работы, чтения документов, просмотра видео. он с этими задачами справляется на отлично. Да даже в хертстоун играется без особых проблем. Очень нравится функция \"умная зарядка\". Защитное стекло в комплекте так себе, но, думаю, сейчас все такие. Чехол в комплекте тоже очень красивый и удобный, приятный тактильно, но измызгался месяца за 3.
Достоинства:
Комментарий:
Взял текно, так как опыт с ними есть. Нужен был андроид для навигации, выбрал этот по цене. В итоге доволен полностью. А да, один момент кажется негативным, но для меня не существенным- камера полное г….
Достоинства:
Комментарий:
Чехол в подарок приятно, быстрая зарядка , красивый цвет. Производительность немного тормозит, но за свои деньги отлично, камера с ИИ - прикольно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон за свою цену! крутой дизайн, в комплекте есть чехол и наклона защитная пленка!
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию, хороший телефон за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
приятный дизайн, очень лёгкий. перенесли данные со старого телефона, всё работает. шустрый. остальное в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
В целом классный телефон. По сравнению с остальными, тонкий. Что порадовало. Камера хорошая, нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон долго держит зарядку, не лагает, производительность хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный смартфон,но у батареи ёмкость меньше заявленного
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, упаковка заводская. работает бысто, не тупит.
Достоинства:
Комментарий:
лучший смартфон за такой бюджет. маленькие рамки, отсутствие подбородка как у конкурентов за эту цену, амолед экран с высокой герцовкой и красивый внешний вид
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, работает шустро, хорошо держит батарею, легко получилось перенести данные со старого смартфона, хорошая камера, в общем жена телефоном довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Очень быстро пришёл заказ.В заводской плёнке упакован.Проверил, всё вроде как работает,на сколько я смог понять,ибо мало ещё времени для полной оценки.Доволен покупкой.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон, в комплекте зарядка и чехол в цвет смартфона. У знакомого такой же в пользовании уже год и без нареканий.Поэтому решила купить именно эту модель.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное, за свою цену очень симпатично. Плавно работает
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, вроде все на месте. Ребёнку очень понравился.