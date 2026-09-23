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Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue

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Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 1
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 2
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 3
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 4
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 5
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 6
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 7
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 8
Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735571
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
510

Описание товара Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue

Huawei Nova 14i Huawei Nova 14i — сбалансированный смартфон с большим экраном, мощной батареей и достойной камерой, подходящий для повседневного использования, общения, фото и видео. Просторный экран с плавной картинкой Большой 6.95-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц обеспечивает яркое и плавное изображение — всё, от просмотра видео до игр, выглядит живо и чётко. Стабильная работа с Snapdragon 680 Смартфон оснащён энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах, социальных приложениях и лёгких играх. Камеры для ярких моментов Основная камера с главным модулем на 50 МП делает детализированные снимки при хорошем освещении, а дополнительный 2 МП сенсор помогает создавать эффект глубины сцены. Фронтальная камера на 8 МП подойдёт для качественных селфи и видеозвонков. Ёмкая батарея для долгого дня Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восполнить заряд. Современная связь и удобство Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi Dual-Band и Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое и стабильное подключение. USB-C делает зарядку и передачу данных более удобными.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 14i 8/256Gb 51098MKJ Blue




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei Nova 14i Huawei Nova 14i — сбалансированный смартфон с большим экраном, мощной батареей и достойной камерой, подходящий для повседневного использования, общения, фото и видео. Просторный экран с плавной картинкой Большой 6.95-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц обеспечивает яркое и плавное изображение — всё, от просмотра видео до игр, выглядит живо и чётко. Стабильная работа с Snapdragon 680 Смартфон оснащён энергоэффективным процессором Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах, социальных приложениях и лёгких играх. Камеры для ярких моментов Основная камера с главным модулем на 50 МП делает детализированные снимки при хорошем освещении, а дополнительный 2 МП сенсор помогает создавать эффект глубины сцены. Фронтальная камера на 8 МП подойдёт для качественных селфи и видеозвонков. Ёмкая батарея для долгого дня Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивает длительную автономную работу в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восполнить заряд. Современная связь и удобство Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi Dual-Band и Bluetooth 5.0 обеспечивает быстрое и стабильное подключение. USB-C делает зарядку и передачу данных более удобными.
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Отзывы


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