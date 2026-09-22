Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple
Realme представляет фиолетовый смартфон, сочетающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика, обеспечивая легкость и устойчивость к внешним воздействиям благодаря классу защиты IP68/IP69K, который гарантирует полную защиту от пыли и глубоководных погружений. Смартфон оснащен крупным 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2344x1080, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Частота обновления 144 Гц делает взаимодействие с устройством плавным и комфортным, особенно во время игр и просмотра видео. В сердце устройства установлен мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Операционная система Android предлагает широкий спектр возможностей для персонализации и использования приложений. Смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и запускать несколько приложений одновременно без потери производительности. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM обеспечивает дополнительную гибкость внутри сети и простоту управления деловыми связями. Наличие 4G LTE гарантирует высокоскоростной доступ в интернет, что делает работу и общение максимально комфортными и эффективными.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 560 руб.3640 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 140 руб.5035 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple