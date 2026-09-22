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Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple

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Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 1
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 2
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 3
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 4
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 5
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 6
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 7
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 8
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 9
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 10
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 11
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85 Pro
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2344x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 7
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 8
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 9
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 10
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 11
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
15 240 руб.  21 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722821
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85 Pro
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2344x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple

Realme представляет фиолетовый смартфон, сочетающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика, обеспечивая легкость и устойчивость к внешним воздействиям благодаря классу защиты IP68/IP69K, который гарантирует полную защиту от пыли и глубоководных погружений. Смартфон оснащен крупным 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2344x1080, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Частота обновления 144 Гц делает взаимодействие с устройством плавным и комфортным, особенно во время игр и просмотра видео. В сердце устройства установлен мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Операционная система Android предлагает широкий спектр возможностей для персонализации и использования приложений. Смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и запускать несколько приложений одновременно без потери производительности. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM обеспечивает дополнительную гибкость внутри сети и простоту управления деловыми связями. Наличие 4G LTE гарантирует высокоскоростной доступ в интернет, что делает работу и общение максимально комфортными и эффективными.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85 Pro
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2344x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Realme представляет фиолетовый смартфон, сочетающий в себе современные технологии и стильный дизайн. Корпус устройства выполнен из высококачественного пластика, обеспечивая легкость и устойчивость к внешним воздействиям благодаря классу защиты IP68/IP69K, который гарантирует полную защиту от пыли и глубоководных погружений. Смартфон оснащен крупным 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2344x1080, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Частота обновления 144 Гц делает взаимодействие с устройством плавным и комфортным, особенно во время игр и просмотра видео. В сердце устройства установлен мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Операционная система Android предлагает широкий спектр возможностей для персонализации и использования приложений. Смартфон оснащен 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и запускать несколько приложений одновременно без потери производительности. Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM обеспечивает дополнительную гибкость внутри сети и простоту управления деловыми связями. Наличие 4G LTE гарантирует высокоскоростной доступ в интернет, что делает работу и общение максимально комфортными и эффективными.
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Отзывы


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