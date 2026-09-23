Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black
Huawei Nova 14i Huawei Nova 14i — сбалансированный смартфон с большим экраном, мощной батареей и достойной камерой, подходящий для повседневного использования, общения, фото и видео. Просторный экран с плавной картинкой Большой 6.95-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц обеспечивает яркое и плавное изображение — всё, от видео до игр, выглядит живо и чётко. Стабильная работа с Snapdragon 680 Сердцем устройства стал энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация справляется с повседневными задачами, социальными приложениями и лёгкими играми без тормозов. Камеры для ярких моментов Основная камера с 50 МП главным модулем делает детализированные фотографии при дневном освещении, а дополнительный 2 МП сенсор помогает создавать эффект глубины сцены. Фронтальная 8 МП камера подойдёт для качественных селфи и видеозвонков. Ёмкая батарея для долгой работы Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивает уверенную автономность в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восстановить заряд. Современная связь и удобство Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi Dual-Band и Bluetooth 5.0 обеспечивают быстрое и стабильное подключение. USB-C делает зарядку и передачу данных более удобными.
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