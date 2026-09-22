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Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green

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Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 1
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 2
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 3
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 4
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 5
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 6
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 7
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 8
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 9
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 10
Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2344x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 1
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 2
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 3
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 4
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 5
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 6
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 7
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 8
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 9
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 10
  • Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
15 240 руб.  21 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722820
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2344x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green

Смартфон Realme – это впечатляющее сочетание современных технологий и стильного дизайна, представленное в насыщенном зеленом цвете. Этот аппарат, выполненный с корпусом из пластика, обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги благодаря высоким классам защиты IP68/IP69K, что гарантирует его устойчивость даже в самых экстремальных условиях. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, а разрешение 2344x1080 пикселей позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность просмотра и мгновенный отклик на действия пользователя, что особенно оценят любители игр и мультимедийных развлечений. Под капотом смартфона скрывается мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с восемью ядрами и тактовой частотой до 2800 МГц. Сочетание 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволяет устройству легко справляться с многозадачностью и хранить все необходимые файлы и приложения. Смартфон работает на базе операционной системы Android и поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Возможность подключения к сети 4G LTE обеспечивает высокое качество связи и быстрый доступ к интернету из любой точки. Смартфон Realme – это идеальный выбор для активных людей, которые ценят надежность, производительность и стиль.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
2344x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme – это впечатляющее сочетание современных технологий и стильного дизайна, представленное в насыщенном зеленом цвете. Этот аппарат, выполненный с корпусом из пластика, обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги благодаря высоким классам защиты IP68/IP69K, что гарантирует его устойчивость даже в самых экстремальных условиях. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, а разрешение 2344x1080 пикселей позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность просмотра и мгновенный отклик на действия пользователя, что особенно оценят любители игр и мультимедийных развлечений. Под капотом смартфона скрывается мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с восемью ядрами и тактовой частотой до 2800 МГц. Сочетание 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволяет устройству легко справляться с многозадачностью и хранить все необходимые файлы и приложения. Смартфон работает на базе операционной системы Android и поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Возможность подключения к сети 4G LTE обеспечивает высокое качество связи и быстрый доступ к интернету из любой точки. Смартфон Realme – это идеальный выбор для активных людей, которые ценят надежность, производительность и стиль.
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Отзывы


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