Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 Pro 6/128Gb Green
Смартфон Realme – это впечатляющее сочетание современных технологий и стильного дизайна, представленное в насыщенном зеленом цвете. Этот аппарат, выполненный с корпусом из пластика, обеспечивает надежную защиту от пыли и влаги благодаря высоким классам защиты IP68/IP69K, что гарантирует его устойчивость даже в самых экстремальных условиях. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, а разрешение 2344x1080 пикселей позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавность просмотра и мгновенный отклик на действия пользователя, что особенно оценят любители игр и мультимедийных развлечений. Под капотом смартфона скрывается мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с восемью ядрами и тактовой частотой до 2800 МГц. Сочетание 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти позволяет устройству легко справляться с многозадачностью и хранить все необходимые файлы и приложения. Смартфон работает на базе операционной системы Android и поддерживает работу с двумя nano-SIM картами, что удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Возможность подключения к сети 4G LTE обеспечивает высокое качество связи и быстрый доступ к интернету из любой точки. Смартфон Realme – это идеальный выбор для активных людей, которые ценят надежность, производительность и стиль.
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Теги товара: Зеленый, 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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