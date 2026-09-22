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Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple

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Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 1
Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 2
Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 3
Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 4
Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 5
Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 6
Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
14 450 руб.  19 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722826
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple

Realme представляет новый смартфон в элегантном фиолетовом корпусе, выполненном из качественного пластика, который сочетает в себе высокую производительность и стильный дизайн. Экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, а частота обновления 144 Гц делает его идеальным для просмотра видео и игр, обеспечивая плавность и четкость каждого движения. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, что гарантирует высокую производительность и эффективную работу в многозадачном режиме. Устройство работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к самым современным приложениям и функциям. С оперативной памятью 6 ГБ и встроенной памятью 128 ГБ, у вас будет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, приложений и медиаконтента. Для удобства использования предусмотрена поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM, а также передовые возможности подключения благодаря поддержке 4G LTE и 5G, что обеспечивает высокоскоростной доступ к интернету в любом месте. Этот смартфон от Realme станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с отличными техническими характеристиками и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Realme представляет новый смартфон в элегантном фиолетовом корпусе, выполненном из качественного пластика, который сочетает в себе высокую производительность и стильный дизайн. Экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, а частота обновления 144 Гц делает его идеальным для просмотра видео и игр, обеспечивая плавность и четкость каждого движения. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, что гарантирует высокую производительность и эффективную работу в многозадачном режиме. Устройство работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к самым современным приложениям и функциям. С оперативной памятью 6 ГБ и встроенной памятью 128 ГБ, у вас будет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, приложений и медиаконтента. Для удобства использования предусмотрена поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM, а также передовые возможности подключения благодаря поддержке 4G LTE и 5G, что обеспечивает высокоскоростной доступ к интернету в любом месте. Этот смартфон от Realme станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с отличными техническими характеристиками и стильным дизайном.
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Отзывы


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