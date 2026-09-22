Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 6/128Gb Purple
Realme представляет новый смартфон в элегантном фиолетовом корпусе, выполненном из качественного пластика, который сочетает в себе высокую производительность и стильный дизайн. Экран с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, а частота обновления 144 Гц делает его идеальным для просмотра видео и игр, обеспечивая плавность и четкость каждого движения. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, что гарантирует высокую производительность и эффективную работу в многозадачном режиме. Устройство работает под управлением операционной системы Android, что обеспечивает доступ к самым современным приложениям и функциям. С оперативной памятью 6 ГБ и встроенной памятью 128 ГБ, у вас будет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, приложений и медиаконтента. Для удобства использования предусмотрена поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM, а также передовые возможности подключения благодаря поддержке 4G LTE и 5G, что обеспечивает высокоскоростной доступ к интернету в любом месте. Этот смартфон от Realme станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с отличными техническими характеристиками и стильным дизайном.
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