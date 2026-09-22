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Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue

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Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 1
Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 2
Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 3
Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 4
Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 5
Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 6
Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 7
Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
16 470 руб.  23 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722827
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue

Realme представляет современный смартфон с впечатляющими характеристиками, подходящий для широкого круга задач. Эта модель оснащена большим 6,8-дюймовым экраном, который обеспечивает погружение в контент благодаря частоте обновления 144 Гц. Яркие цвета и четкие изображения гарантированы разрешением экрана 1570x720. За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти позволяет запускать несколько приложений одновременно, обеспечивая быструю и плавную работу устройства. Смартфон имеет внушительный объем встроенной памяти — 256 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости в постоянной очистке. Работает устройство на основе операционной системы Android, что обеспечивает доступ к широкому ассортименту приложений и удобную настройку под индивидуальные предпочтения. Поддержка 4G LTE и 5G гарантирует высокоскоростное подключение к интернету в любой ситуации. Эргономичный пластиковый корпус голубого цвета не только приятен на вид, но и удобен в использовании. Наличие двух SIM-карт формата nano-SIM делает телефон идеальным решением для тех, кто хочет использовать один смартфон для работы и личных нужд.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Realme представляет современный смартфон с впечатляющими характеристиками, подходящий для широкого круга задач. Эта модель оснащена большим 6,8-дюймовым экраном, который обеспечивает погружение в контент благодаря частоте обновления 144 Гц. Яркие цвета и четкие изображения гарантированы разрешением экрана 1570x720. За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти позволяет запускать несколько приложений одновременно, обеспечивая быструю и плавную работу устройства. Смартфон имеет внушительный объем встроенной памяти — 256 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости в постоянной очистке. Работает устройство на основе операционной системы Android, что обеспечивает доступ к широкому ассортименту приложений и удобную настройку под индивидуальные предпочтения. Поддержка 4G LTE и 5G гарантирует высокоскоростное подключение к интернету в любой ситуации. Эргономичный пластиковый корпус голубого цвета не только приятен на вид, но и удобен в использовании. Наличие двух SIM-карт формата nano-SIM делает телефон идеальным решением для тех, кто хочет использовать один смартфон для работы и личных нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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