Top.Mail.Ru
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 1
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 2
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 3
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 4
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 5
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 6
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 7
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 8
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 9
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 10
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 11
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 12
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 13
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 14
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 15
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 16
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 17
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 18
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 19
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 20
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 21
Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C100X
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Unisoc T7250 (T615)
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 1
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 2
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 3
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 4
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 5
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 6
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 7
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 8
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 9
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 10
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 11
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 12
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 13
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 14
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 15
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 16
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 17
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 18
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 19
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 20
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 21
  • Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737531
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, упаковка
Линейка
Realme C100X
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc T7250 (T615)
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
571

Описание товара Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий

Смартфон realme C100x с защищенной конструкцией по стандарту IP64 не боится воздействия влаги, пыли, воды и атмосферных осадков. Синий пластиковый корпус выделяется текстурированным узором на тыловой панели. Устройство выдерживает падения с высоты до 2 м. Стекло ArmorShell Glass защищает дисплей от повреждений. Процессор Unisoc T7250 (T615) и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу приложений без зависаний. В смартфоне realme C100x установлен 6.8-дюймовый экран. Матрица IPS с разрешением 1520x720 пикселей воспроизводит яркую картинку с четкими деталями и натуральными цветами. Благодаря технологии Wet Hand Touch 2.0 точно распознаются касания мокрыми пальцами и во время дождя. Основная широкоугольная камера 50 Мп с двойной LED-вспышкой гарантирует детализированные фотографии и видео в разных условиях освещенности. На передней стороне расположена камера 5 Мп для селфи и видеозвонков. Титановый аккумулятор емкостью 8000 мА*ч гарантирует стабильную работу устройства при температуре от -20°C до +53°C. Одного заряда хватает до 21 часов в режиме просмотра видео.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, упаковка
Линейка
Realme C100X
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc T7250 (T615)
Частота процессора, МГц
1800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
0
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон realme C100x с защищенной конструкцией по стандарту IP64 не боится воздействия влаги, пыли, воды и атмосферных осадков. Синий пластиковый корпус выделяется текстурированным узором на тыловой панели. Устройство выдерживает падения с высоты до 2 м. Стекло ArmorShell Glass защищает дисплей от повреждений. Процессор Unisoc T7250 (T615) и 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу приложений без зависаний. В смартфоне realme C100x установлен 6.8-дюймовый экран. Матрица IPS с разрешением 1520x720 пикселей воспроизводит яркую картинку с четкими деталями и натуральными цветами. Благодаря технологии Wet Hand Touch 2.0 точно распознаются касания мокрыми пальцами и во время дождя. Основная широкоугольная камера 50 Мп с двойной LED-вспышкой гарантирует детализированные фотографии и видео в разных условиях освещенности. На передней стороне расположена камера 5 Мп для селфи и видеозвонков. Титановый аккумулятор емкостью 8000 мА*ч гарантирует стабильную работу устройства при температуре от -20°C до +53°C. Одного заряда хватает до 21 часов в режиме просмотра видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Realme C100X 4/256Gb синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...